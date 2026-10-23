La Junta reivindica el necesario compromiso de la educación con el cine

En una atención a medios previa al inicio de las jornadas en el Castillo de San Servando de Toledo, Palomino ha subrayado que la Formación Profesional, las enseñanzas de Bachillerato y proyectos interdisciplinares en Primaria y Secundaria, cuentan con actividades como la elaboración de cortometrajes, documentales y contenidos digitales, además de promover la formación del profesorado mediante cursos de cine documental, animación 2D y stop motion, e iniciativas que utilizan el cine para trabajar la inclusión, el bienestar emocional y la prevención del acoso escolar.

En sus declaraciones ante los medios de comunicación, Juan Carlos Palomino ha señalado que, en la región, hay un total de 5.114 alumnos y alumnas matriculados en enseñanzas relacionadas con este ámbito, de los que 495 cursan Formación Profesional de Imagen y Sonido, 4.255 la materia de Creación de Contenidos Artísticos y Audiovisuales de Bachillerato y 364 Artes Plásticas, Imagen y Diseño, según ha informado la Junta por nota de prensa.

Juan Carlos Palomino ha puesto en valor estas jornadas como una oportunidad para acercar el cine a las aulas, fomentar la creatividad y el pensamiento crítico y ofrecer al profesorado nuevas herramientas para abordar cuestiones como la convivencia, la igualdad y el bienestar emocional.

XIII JORNADAS DE CINE Y EDUCACIÓN: CIBRA 2026

Las XIII Jornadas de Cine y Educación: CiBRA 2026, organizadas por el Centro Regional de Formación del Profesorado de Castilla-La Mancha, se están celebrando los días 23 y 24 de octubre en Toledo con el objetivo de acercar el lenguaje cinematográfico al ámbito educativo y ofrecer al profesorado nuevas herramientas pedagógicas. La iniciativa ha registrado más de 180 inscripciones para las 120 plazas ofertadas, superando en más de un 50% la capacidad prevista.

Las jornadas tienen lugar en el Castillo de San Servando y en MK2 Cinesur Luz del Tajo, con una programación que combina mesas de reflexión, talleres prácticos y experiencias docentes.

Entre las actividades destacan un encuentro sobre la serie 'Invisible', con la guionista Virginia Yagüe y el productor Juan Gordon, así como la proyección de 'El chico de los pantalones rosas', que permitirá abordar cuestiones como el acoso escolar, la convivencia y el bienestar emocional.

Asimismo, el programa incluye la mesa 'Pioneras', dedicada al cine, la memoria y la igualdad, con la participación de la directora Marta Díaz de Lope Díaz, además de talleres impartidos por entidades especializadas como la ECAM, la Escuela Internacional de Medios Audiovisuales y BERDE.