EN CIBRA 2026

La Junta reivindica el necesario compromiso de la educación con el cine

El director del Centro Regional de Formación del Profesorado (CRFP), Juan Carlos Palomino, ha reivindicado este viernes, desde las XIII Jornadas de Cine y Educación de CiBRA, la contribución al cine y la creación audiovisual en los centros educativos de Castilla-La Mancha.

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La Junta reivindica el necesario compromiso de la educación con el cine
La Junta reivindica el necesario compromiso de la educación con el cine | CIBRA - Europa Press

En una atención a medios previa al inicio de las jornadas en el Castillo de San Servando de Toledo, Palomino ha subrayado que la Formación Profesional, las enseñanzas de Bachillerato y proyectos interdisciplinares en Primaria y Secundaria, cuentan con actividades como la elaboración de cortometrajes, documentales y contenidos digitales, además de promover la formación del profesorado mediante cursos de cine documental, animación 2D y stop motion, e iniciativas que utilizan el cine para trabajar la inclusión, el bienestar emocional y la prevención del acoso escolar.

En sus declaraciones ante los medios de comunicación, Juan Carlos Palomino ha señalado que, en la región, hay un total de 5.114 alumnos y alumnas matriculados en enseñanzas relacionadas con este ámbito, de los que 495 cursan Formación Profesional de Imagen y Sonido, 4.255 la materia de Creación de Contenidos Artísticos y Audiovisuales de Bachillerato y 364 Artes Plásticas, Imagen y Diseño, según ha informado la Junta por nota de prensa.

Juan Carlos Palomino ha puesto en valor estas jornadas como una oportunidad para acercar el cine a las aulas, fomentar la creatividad y el pensamiento crítico y ofrecer al profesorado nuevas herramientas para abordar cuestiones como la convivencia, la igualdad y el bienestar emocional.

XIII JORNADAS DE CINE Y EDUCACIÓN: CIBRA 2026

Las XIII Jornadas de Cine y Educación: CiBRA 2026, organizadas por el Centro Regional de Formación del Profesorado de Castilla-La Mancha, se están celebrando los días 23 y 24 de octubre en Toledo con el objetivo de acercar el lenguaje cinematográfico al ámbito educativo y ofrecer al profesorado nuevas herramientas pedagógicas. La iniciativa ha registrado más de 180 inscripciones para las 120 plazas ofertadas, superando en más de un 50% la capacidad prevista.

Las jornadas tienen lugar en el Castillo de San Servando y en MK2 Cinesur Luz del Tajo, con una programación que combina mesas de reflexión, talleres prácticos y experiencias docentes.

Entre las actividades destacan un encuentro sobre la serie 'Invisible', con la guionista Virginia Yagüe y el productor Juan Gordon, así como la proyección de 'El chico de los pantalones rosas', que permitirá abordar cuestiones como el acoso escolar, la convivencia y el bienestar emocional.

Asimismo, el programa incluye la mesa 'Pioneras', dedicada al cine, la memoria y la igualdad, con la participación de la directora Marta Díaz de Lope Díaz, además de talleres impartidos por entidades especializadas como la ECAM, la Escuela Internacional de Medios Audiovisuales y BERDE.

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