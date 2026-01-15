La inflación sube en diciembre un 0,4 % en Toledo

Con el dato de diciembre, se mantienen los precios en la región tras su moderación el mes anterior.

En términos mensuales, la inflación en Castilla-La Mancha aumentó un 0,5%, mientras que en lo que va de año la subida llega al 2,7%.

Donde más subieron los precios en Castilla-La Mancha respecto al mismo mes del año anterior fue en bebidas alcohólicas y tabaco, un 5,2% más que en diciembre de 2025 (+0,8 puntos respecto a la tasa interanual anotada el mes anterior); vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, un 5,2% más (-0,3 puntos); restaurantes y hoteles, un 4,8% más (+0,4 puntos) y otros bienes y servicios, un 3,6% más (+0 puntos).

En el lado contrario, dónde más cayeron en tasa interanual los precios fue en vestido y calzado, un -0,2% (+0,6 puntos respecto a la tasa del mes precedente), la única categoría en la que se redujeron.

Por provincias, Albacete fue la que una mayor incremento de precios registró respecto al mes de noviembre, con 0,8%, para situarse en el 2,8% anual. Guadalajara, a pesar de marcar un incremento del 0,4% mensual, marca el mayor incremento a cierre de año, con un 2,9%.

Por su parte, Toledo registra una subida del 0,4% respecto al mes anterior, para situarse en el 2,8% anual, mientras Cuenca, también con un 0,4%, cierra el año con un índice del 2,6%.

La provincia de Ciudad Real es la que menos incremento de precios registra, tanto en el valor mensual, con un 0,3% de incremento respecto al mes anterior, como en el dato interanual, con una inflación acumulada del 2,5% en 2025.

DATOS A NIVEL NACIONAL

A nivel nacional, el IPC aumentó un 0,3% en diciembre en relación al mes anterior y redujo 0,1 puntos su tasa interanual, hasta el 2,9%.

Con este descenso de una décima en el último mes del año, el IPC interanual encadena dos meses consecutivos de bajadas, después de que en octubre cerrara en su nivel más alto en 16 meses (3,1%).

Estadística ha explicado que esta evolución es debida, principalmente, a la bajada de los precios de los carburantes y lubricantes para vehículos personales, frente al incremento de diciembre de 2024. También, aunque en menor medida, a los precios de los paquetes turísticos, que suben, pero menos que en el mismo mes del año anterior, y de los servicios recreativos y deportivos, que encarecieron sus precios en contraste con el descenso de un año antes.

Así, debido a estos factores, el grupo de transporte recortó un punto su tasa interanual en diciembre, hasta el 1,8%, mientras que el de ocio y cultura presentó una tasa anual del 0,5%, siete décimas menos que en noviembre.

En sentido contrario, los alimentos y bebidas no alcohólicas tiraron al alza de los precios en diciembre. Su tasa anual aumentó dos décimas, hasta el 3%, debido, principalmente, a la subida de los precios de las legumbres y hortalizas y de los aceites y grasas, frente a la bajada que experimentaron en diciembre de 2024.

De hecho, el Ministerio de Economía, Comercio y Empresa ha asegurado que el repunte del precio de los alimentos en diciembre se debe principalmente "al efecto base en aceites y grasas".

En 2025, de media, la inflación general cerró el año en el 2,7%, una décima menos que en 2024. "La inflación continúa moderándose respecto al promedio de 2024 y sigue siendo inferior a las subidas salariales, lo que permite ganancias de poder adquisitivo", ha resaltado el Departamento que dirige Carlos Cuerpo.

LA SUBYACENTE SE MANTIENE EN EL 2,6%

El INE ha confirmado también que la inflación subyacente (sin alimentos no elaborados ni productos energéticos) se mantuvo en diciembre en el 2,6%, con lo que prosigue en su valor más alto desde diciembre de 2024, cuando se situó también en el 2,6%.

Con todo, la inflación subyacente media en 2025 baja al 2,3%, frente al 2,9% de 2024, en línea con el objetivo del Banco Central Europeo (BCE), según ha resaltado Economía.

En términos mensuales (diciembre de 2025 sobre noviembre del mismo año), el IPC subió un 0,3%, una décima más de lo que aumentó el mes anterior, debido al encarecimiento del ocio y la cultura en un 2,8% por la subida de los paquetes turísticos, y de la vivienda en un 0,6% por el mayor coste de la electricidad.

Por su parte, el IPC armonizado (IPCA) recortó dos décimas su tasa interanual en diciembre, hasta el 3%, con una variación mensual del 0,3%.

El IPC de diciembre de 2025 es el último que se calcula en base 2021. Con la publicación del índice adelantado referido al mes de enero de 2026, el INE implantará la nueva base 2025.

De esta forma, ha explicado Estadística, se adelanta un año la entrada en vigor del cambio de base, que habitualmente se realiza cada cinco años, para implantar así la nueva clasificación internacional de consumo (ECOICOP v2) de manera conjunta en el IPC y en el IPCA, tal y como establece la Comisión Europea.

Por regiones, al finalizar diciembre, las tasas más elevadas de IPC las presentaban Madrid (3,7%), Comunitat Valenciana (3,2%) y Aragón (2,9%).

En el lado contrario se situaron Murcia (2,4%), Catalunya (2,5%) y La Rioja(2,6%).