La Guardia Civil detiene a dos gemelos por diferentes hurtos en la provincia de Toledo

La Guardia Civil ha detenido a dos hermanos gemelos que actuaban en la provincia de Toledo, Ciudad Real, Cáceres y Badajoz, como presuntos autores de delitos de estafa, llegando a sustraer de las cuentas bancarias de los perjudicados hasta 70.000 euros en efectivo.

La investigación ha sido llevada a cabo por el Equipo Territorial de Policía Judicial de Talavera de la Reina entre los meses de Enero y Noviembre del 2022 a raíz de diferentes denuncias interpuestas el año 2021 por vecinos de la comarca de Talavera de la Reina, en las que denunciaban retiradas de efectivo en cajeros tras sustraerles las tarjetas o libretas bancarias del interior de sus vehículos

Modus operandi

Los detenidos utilizaban diversos útiles para abrir las puertas de los vehículos sin ocasionar daños aparentes y así no levantar sospechas y una vez se apropiaban de las tarjetas o libretas bancarias todas ellas con el número PIN apuntado retiraban en el cajero el máximo permitido en dinero en efectivo, llegando incluso a vaciar la cuenta corriente de alguno de los perjudicados al no revisar su cuenta con regularidad y no darse cuenta de los movimientos fraudulentos que se le estaban haciendo.

Modus vivendi

Tras colaboraciones con otras Unidades de la Guardia Civil y orientar la compleja investigación hacia dos hermanos gemelos de 32 años de edad, afincados en la provincia de Toledo, se pudo comprobar que los mismos salían siempre de madrugada, de manera coordinada a múltiples poblaciones no sólo de Toledo, sino también de Cáceres, Badajoz y Ciudad Real, siendo este su modus vivendi durante los dos últimos años, prácticamente un trabajo para ellos ya que salían de 5 a 6 noches por semana para realizar este tipo de hechos delictivos, ambos contaban con un alto grado de pericia para la apertura de las puertas de vehículos de manera ilícita, para conseguir su objetivo.

Una vez sustraídos los objetos del interior del vehículo se desplazaban a distintos cajeros para realizar el uso de las tarjetas y extraer el máximo permitido de las mismas.

Explotación de la operación

La explotación de la operación se ha realizado en 3 fases a raíz de ir localizando nuevos hechos delictivos llevados a cabo por los dos hermanos, pudiendo detectar el Equipo de Policía Judicial encargado de la investigación un desfalco superior a 70.000 euros en total a todos los denunciantes, llegando a sustraer en una ocasión todos los ahorros de un jubilado que ascendían a 31.000 euros vecino de la localidad de Riolobos(CC).

Durante el año 2022 se procedió a la detención hasta en 7 ocasiones de estas dos personas, tanto por la Unidad de ETPJ de Talavera de la Reina, como por el EPJ de Puertollano(CR) o el Equipo Roca de Talarrubias(BA), siendo entregadas las diligencias en el Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción nº 1 de Talavera de la Reina.

Se han esclarecido 8 delitos de estafa en donde se han sustraído más de 70 mil euros en cuentas de 8 perjudicados los cuales tenían sus tarjetas/libretas en el interior de sus vehículos particulares o profesionales.

Recomendaciones de la Guardia Civil