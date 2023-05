Eurocaja Rural aprueba por unanimidad sus cuentas de 2022 que cierran con 54 millones de euros de beneficio

La Asamblea General de Eurocaja Rural ha aprobado esta tarde por unanimidad de los delegados presentes en el Palacio de Congresos de la entidad financiera (amplia participación cifrada en el 78,36% del capital social de la Entidad), la gestión social, las Cuentas Anuales y el Informe de Gestión correspondientes al ejercicio 2022, además de fijar las líneas maestras de la política general de la Caja y examinar y aprobar las líneas básicas sobre el destino y aplicación del Fondo de Educación y Promoción (FEP) para el ejercicio 2023, entre otros puntos del orden del día.

La cuenta de resultados de 2022 reflejó una base de ingresos recurrentes y prudencia en su confección, y un beneficio después de impuestos de 54 millones de euros, así como una robusta solvencia, reforzándose los recursos propios hasta alcanzar los 582 millones de euros de fondos propios al cierre de ejercicio.

La estrategia de la entidad continuó encaminada a fortalecer el balance, que se cerró con un ratio CET1 de 17,02%, cubriendo sobradamente los requerimientos regulatorios del 11,875%.

En sus intervenciones, tanto el presidente como el director general, Javier López Martín y Víctor Manuel Martín López, aludieron a la positiva evolución de la entidad los últimos años, resultado de una planificación perfectamente elaborada y trabajada, y que ha supuesto un crecimiento desde 2018 en las cifras de inversión crediticia en más de un 40% y en depósitos de clientes de más de un 30%, certificando así la confianza de socios y clientes.

Ambos responsables compartieron detalles de la gestión acometida el pasado ejercicio y los resultados obtenidos, "difíciles de olvidar por resultar extraordinarios y logrados en un contexto especialmente convulso, gracias a nuestra solidez financiera y una gestión rigurosa y prudente".

"Creo que nos sobran motivos para estar orgullosos por ser protagonistas, de una u otra manera, de esta consolidada historia de responsabilidad, éxito, superación y compromiso con nuestra tierra. Les puedo asegurar que seguiremos trabajando duro para garantizar, en la medida en que podamos, un futuro próspero y de oportunidades para todos. Se lo debemos a nuestros clientes y a todos Ustedes" recalcó el presidente.

Informe Presidente: una forma de hacer banca diferente, que escucha y posee propósito y valores

El presidente de Eurocaja Rural comenzó el orden del día de la Asamblea con la lectura de su preceptivo informe donde expuso que la entidad "es una empresa con propósito y valores, que atesora vocación de servicio y compromiso con nuestro territorio y nuestra gente".

"A las entidades financieras se nos exige mejor servicio, más profesional, transparente y cercano, y un trato más personal, humano, sincero y honrado. Esa es justo la descripción de nuestra esencia. Nuestra forma de hacer banca. Nos hemos convertido en un agente esencial para el crecimiento económico y la cohesión de nuestros territorios, participando en actividades de promoción y desarrollo local, y tratando de eliminar la brecha financiera, social, digital o de género".

A este respecto, aludió al compromiso y labor desarrollada por la Fundación Eurocaja Rural ayudando a los más desfavorecidos a salir de la exclusión social y facilitando la integración a quienes atesoran capacidades diferentes, así como promoviendo encuentros sectoriales de relevancia en el panorama nacional y programas formativos para impulsar el empoderamiento de los jóvenes y la retención del talento.

Igualmente, añadió que el Fondo de Educación y Promoción realizó unas aportaciones directas que alcanzaron los 4,39 millones de euros para la puesta en marcha de acciones de carácter cultural, promocional y de desarrollo territorial, reiterando, una vez más, la implicación y apoyo al territorio donde se asienta.

Como reflejo del compromiso de la Caja por operar con los más altos estándares de gobierno corporativo, valorando aspectos como la transparencia, la sostenibilidad, la diversidad y la responsabilidad con la sociedad, el presidente anunció que la entidad obtuvo durante 2022 la 'Certificación de Buen Gobierno Corporativo otorgada por AENOR', con su máxima calificación (G++), convirtiéndose en la primera sociedad no cotizada y primera Caja Rural a la que se le otorga. "Eurocaja Rural está entre las diez primeras sociedades de España en su obtención, reflejo del elevado grado de cumplimiento de la Entidad", aseveró.

Por último, agradeció el respaldo constante mostrado por el Consejo Rector, el trabajo encomiable acometido por el director general y el Comité de Dirección, y la dedicación del colectivo de profesionales, "quienes con esfuerzo, motivación y trabajo en equipo están llevando a la entidad a las cotas más altas. Trabajaremos sin descanso en beneficio de todos nuestros socios y clientes. Los de hoy, y los muchos que vendrán", concluyó.

Intervención Director General: balance fortalecido, aumento de clientes e incremento de eficiencia gracias a una estructura funcional robusta y flexible

El director general de Eurocaja Rural comenzó su intervención analizando el contexto macroeconómico del pasado ejercicio 2022, caracterizado por la alta inflación, el aumento de los tipos de interés y las medidas de política fiscal acometidas, así como ofreciendo detalles sobre los efectos de la rentabilidad y salud del sector financiero en los mercados y la actividad económica.

Posteriormente, aludió al ambicioso proyecto tecnológico (migración y renovación informática integral) implementado por la entidad los últimos años y finalizado a mediados de 2022, señalando que "la tecnología representa hoy por hoy uno de los pilares sobre los que se soporta el negocio financiero. Eurocaja Rural lo sabe y lo tiene presente. Paso a paso nos estamos convirtiendo en una entidad con gran tamaño y diversificación de negocios y zonas geográficas, que cuenta con una estructura funcional robusta, flexible y eficiente. Además, estamos trabajando con energía en la adaptación de toda la estructura del grupo, para hacerlo más accesible, competitivo y ágil, de forma que nos permita continuar creciendo con intensidad los próximos ejercicios".

Respecto a la robusta solvencia de la entidad, afirmó que "se incrementará en el futuro acompasándola al crecimiento del negocio y la ampliación de la prestación de servicios y actividades”, y se reforzarán los recursos propios “en este presente ejercicio con 44 millones de euros procedentes de la distribución de resultados, hasta alcanzar los 582 millones de euros de fondos propios al cierre".

Igualmente, avanzó que la entidad proseguirá fortaleciendo el balance y generando una cuenta de resultados solida a partir de resultados recurrentes. "Hemos cerrado el ejercicio con un ratio CET1 de 17,02% que cubre sobradamente los requerimientos regulatorios del 11,875%. Un año más el balance progresó en consonancia con la potente evolución del negocio de la entidad. En el ejercicio 2022 el activo total creció en 603 millones de euros hasta totalizar los 9.683 millones. La evolución de los últimos ejercicios mantiene una tónica claramente positiva acorde con el momento de fuerte dinamismo comercial que nos encontramos experimentando. Unas cifras que obedecen a la captación de 43.790 nuevos clientes y al impulso de nuestra cuota de mercado, por ejemplo, más del 5% en créditos y más del 6% en depósitos en Castilla-La Mancha, y casi 6.000 nuevos clientes en la Comunidad de Madrid hasta superar los 54.000 en esta región".

Martín López subrayó las 19.484 operaciones de inversión crediticia concedidas en 2022, por un importe total de 1.376 millones de euros, y la inversión crediticia total al cierre del ejercicio, que ascendió a 4.982 millones de euros, y el hecho de mantener una rigurosa baja tasa de mora. "Concedemos muchas operaciones mes tras mes, pero mantenemos ratios de morosidad y cobertura de los saldos dudosos claramente diferenciales con respecto a la media sector. Así, cerramos el ejercicio con un ratio de morosidad del 1,69%, 3 puntos básicos por debajo de diciembre de 2021 y con un ratio de cobertura del 130,66%, 74 puntos básicos por encima del cierre de 2021".

En cuanto a la consolidación del proyecto, aumento de la red comercial y apuesta de la entidad contra la exclusión financiera, argumentó que "durante 2022, 174 nuevos clientes diarios se sumaron a la entidad hasta superar los 496.000 a fin de año. Somos unos convencidos de la importante labor que realizamos en nuestra área de implantación. Porque no cerramos oficinas. Buscamos las mejores fórmulas para adaptar nuestro negocio al modelo que requiere la población en la que nos encontramos. Contamos a cierre de 2022 con una red de 436 oficinas, tremendamente eficiente, con la que prestamos servicios 100% presenciales en 264 municipios de menos de 5.000 habitantes, el 61% del total de nuestras oficinas. Pero no solo eso, sino que, en 66 de las mismas, el 15%, operan como única referencia financiera en la localidad en la que están ubicadas. Pero además prestamos un servicio verdaderamente omnicanal. Por ello, no parcelamos por clientes digitales, banca por móvil, banca autoservicio y banca presencial, si bien contamos con una potente banca digital que usan habitualmente más de 312.000 clientes, lo cual significa que el 63% del total opera simultáneamente por varios canales".

Por último, el director general felicitó "al excelente equipo humano" de la entidad por su dedicación y profesionalidad y valoró la cuenta de resultados obtenida en 2022 en virtud a la base de ingresos recurrentes y prudencia en su confección. "Hemos alcanzado un resultado después de impuestos de 54 millones de euros, y una excelente ratio de eficiencia del 53,35% a cierre de ejercicio, lo que representa una mejora sustancial de 695 puntos básicos respecto a 2021. Y lo hemos hecho de acuerdo a nuestro ADN: con cercanía, humanidad y servicio".

Cena de Hermandad

Al término de la Asamblea, los socios asistentes e invitados institucionales participan en la tradicional y multitudinaria Cena de Hermandad que tiene lugar en el Hotel Beatriz de Toledo, a la que asisten responsables de organizaciones empresariales; sector financiero; Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado; Ejército; Administración de Justicia; Universidad; Iglesia Católica; sector cooperativo; organizaciones agrarias; Denominaciones de Origen; ONG’s; Colegios Profesionales; Administraciones Públicas y medios de comunicación.

Entre las autoridades que acuden a este evento se encuentran el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page Sánchez; la alcaldesa de Toledo, Milagros Tolón Jaime; el consejero de Hacienda y Administraciones Públicas, Juan Alfonso Ruiz Molina; la alcaldesa de Ciudad Real, Eva María Masías Avis; el presidente de la Diputación Provincial de Cuenca, Álvaro Martínez Chana; el expresidente de Eurocaja Rural, Andrés Gómez Mora, o el exdirector general de la entidad financiera, Rafael Martín Molero, entre otros.