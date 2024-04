Llega ‘Degusto’ una iniciativa que aúna turismo, patrimonio y gastronomía para hacer de Toledo una “experiencia especial y única”

El concejal de Turismo, Vivienda y Relaciones con la UCLM, José Manuel Velasco ha presentado hoy una novedosa iniciativa en materia turística ‘Degusto’, catas monumentales al atardecer en Toledo, cuyo objetivo es que la gente que participe en esta degustación de productos de la provincia de Toledo “tengan una experiencia especial en Toledo, en un lugar donde habitualmente no pueden tomarse una cerveza o un vino, o un queso”.

Esta iniciativa puesta en marcha desde el Patronato de Turismo en colaboración con la Diputación Provincial de Toledo se va a desarrollar durante los viernes y sábados del mes de mayo en lugares "muy especiales de Toledo". En concreto, ha detallado Velasco, se realizarán en la balconada del Ayuntamiento, “un sitio que habitualmente no se abre nada más que para hacernos alguna foto de carácter institucional y nos parece una de las mejores vistas de la ciudad de Toledo, sobre todo de la catedral”.

También se habilitará la plaza de Alfonso VI, donde está la escultura de Chillida; la Puerta del Sol, que es un lugar donde habitualmente no se hacen actividades de este tipo; el patio de armas de la Puerta de Bisagra; el Museo de Santa Cruz en el claustro bajo; en la Real Fundación Toledo, en el jardín del Museo Victorio Macho; en el convento de Santa Clara la Real, un lugar que ahora mismo se encuentra cerrado; en el patio de la Enfermería del convento de Santa Isabel de los Reyes; el Cristo de la Luz y la sinagoga de Santa María la Blanca. Lugares, como ha señalado José Manuel Velasco, “que no están habitualmente abiertos y donde no se puede disfrutar ni hacer en ellos una actividad como una degustación, y es importante en este momento y en esta época, que el turismo esté vinculado también a las experiencias, a las experiencias especiales y únicas”.

“A pesar de que hay gente que diga que Toledo se vende solo, es una ciudad y una provincia con un gran potencial y para nosotros es importante destacar, no solamente el gran patrimonio que tenemos de carácter artístico y cultural, sino también nuestro patrimonio gastronómico”, ha señalado el concejal. Una iniciativa en la colaboran más de 80 empresas de toda la provincia y que tendrán un coste de 15 euros por persona. Para participar es necesario inscribirse previamente en la web del turismo del Ayuntamiento de Toledo, con un máximo de 35 personas por pase que serán los viernes y sábado en dos turnos, el primero de 19:00 a 20:00 horas y el segundo de 20:00 a 21:00 horas.