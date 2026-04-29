Diputación de Toledo respalda la declaración de BIC de la montería

El encuentro, presidido por el vicepresidente Joaquín Romera, se enmarca en la hoja de ruta marcada por el sector para recabar apoyos institucionales que permitan avanzar en el reconocimiento oficial de estas prácticas tradicionales.

En este sentido, la Diputación de Toledo se suma a otros respaldos ya expresados, como el de la Diputación de Ciudad Real, reforzando así el impulso a esta propuesta.

La iniciativa se inscribe dentro de los acuerdos alcanzados en el Pacto por la Caza firmado en mayo de 2023, suscrito junto a representantes políticos de Castilla-La Mancha, y que refleja el compromiso con la defensa y promoción de la actividad cinegética en la región.

A la reunión han asistido representantes de entidades como Atica Castilla-La Mancha, la Federación de Caza de Castilla-La Mancha, Aproca Castilla-La Mancha, ATICA Guadalajara, Fundación Artemisan, la Oficina Nacional de la Caza, A.E.R., Arrecal y el Real Club de Monteros, evidenciando la unidad del sector en torno a esta iniciativa.

La montería y la rehala constituyen una manifestación única en el mundo por su organización, desarrollo y valores asociados, y forman parte esencial del patrimonio cultural de Castilla-La Mancha. Se trata de una tradición con una profunda dimensión histórica, social y económica, vinculada al medio rural y transmitida de generación en generación.

Durante la reunión, en la que también estuvo el diputado de Contratación y Patrimonio, José Eugenio del Castillo, se ha puesto de relieve la importancia de avanzar en su protección y reconocimiento institucional, como garantía para su conservación y puesta en valor ante los desafíos actuales.

Asimismo, se ha destacado su contribución al desarrollo sostenible del medio rural, la conservación del entorno natural y la fijación de población.

La Diputación de Toledo defiende el mundo rural y las tradiciones que forman parte de la identidad de la provincia y de la región, respaldando iniciativas que contribuyen a preservar y proyectar su patrimonio cultural.