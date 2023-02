El Consejo Local de la Mujer de Toledo clama respeto y libertad para las víctimas de violencia machista

Como cada primer martes de mes, el Consejo Local de la Mujer ha celebrado en el parque de la Vega su concentración mensual en contra de la violencia machista.

El manifiesto de hoy se ha centrado en dar voz a una mujer víctima que clama respeto y libertad a su maltratador para cumplir sus ilusiones y sueños.

Este acto reivindicativo ha sido respaldado por la concejala de Igualdad, Ana Abellán, y por diferentes miembros de la Corporación Municipal y del Consejo Local de la Mujer, entre ellos, las representantes de la Asociación de Vecinos ‘El Tajo’, del barrio del Polígono, encargadas de elaborar y dar lectura al texto de este martes.

‘El Tajo’ ha dedicado su escrito a las 1.188 mujeres asesinadas desde el 1 de febrero del 2003 hasta el día de hoy, a sus familiares y amigos, y también a “las miles de mujeres” que están sufriendo la violencia de género en la actualidad al igual que a sus entornos familiares y círculos de amistad.

Para todas ellas, y también “por todas nosotras”, han dado lectura al siguiente texto poético-reivindicativo: “Mírame, soy una mujer con ilusiones y sueños. Dame caricias y besos, no golpes y desprecios. Ya me cansé, quiero ser libre para decidir, para salir de este tormento que me mata por dentro”.

Y han proseguido: “Escúchame, paso de celos, no quiero vivir en una jaula hecha de miedos. Hace ya tiempo que me lamento y ha llegado mi momento, Yo no quiero esto, toda mujer merece respeto. Mírame, yo valgo más que todo eso”.

La canción ‘Ella’ de la artista Bebe ha cerrado este manifiesto del Consejo Local de la Mujer “para animar a todas aquellas mujeres que están pasando por esta situación y decirles que todo tiene fin y que hay vida después de esta difícil situación”.

A continuación, se ha guardado un minuto de silencio en recuerdo a las siete mujeres asesinadas en el último mes. Posteriormente, como viene siendo habitual, se ha colocado por cada una de ellas una vela en el monumento dedicado a la mujer de este mítico parque toledano.