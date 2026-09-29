APACAMA presenta la V marcha contra el cáncer de mama

Lozano ha destacado que esta nueva edición se enmarca en un fin de semana con una intensa actividad deportiva y solidaria en la ciudad, al tiempo que ha destacado que la marcha de APACAMA se desarrolle nuevamente en uno de los entornos naturales más destacados de Toledo.

En este sentido, ha recordado que la Senda Ecológica ya fue protagonista el pasado fin de semana con la puesta en funcionamiento del nuevo embarcadero y que ahora vuelve a convertirse en escenario de una iniciativa deportiva y solidaria, “este fin de semana toca caminar, marchar a favor de APACAMA, una asociación que dedica todos sus esfuerzos a ayudar a esas mujeres que han padecido o padecen cáncer de mama”, ha afirmado Lozano.

Lozano ha subrayado además el crecimiento que ha experimentado esta cita año tras año y ha agradecido el trabajo de APACAMA, así como la colaboración de las empresas y entidades que hacen posible su celebración, “cada año tenemos que ser más ambiciosos y convertir la Senda Ecológica en una marea rosa”, ha señalado Lozano, quien ha hecho un llamamiento a los toledanos para que se sumen a la marcha y acompañen a APACAMA en una jornada que combina deporte, solidaridad y concienciación.

Una marcha abierta a todos

Por su parte, desde APACAMA, María Ángeles Sánchez han agradecido el respaldo del Ayuntamiento y la participación de los toledanos en una actividad que, además de contribuir a la recaudación de fondos, pretende visibilizar la realidad de las personas afectadas por el cáncer de mama.

La asociación ha explicado que los fondos obtenidos a través de la marcha se destinan a las diferentes actividades que desarrolla APACAMA, así como a iniciativas relacionadas con la investigación y con el apoyo a las personas que forman parte de la asociación.

La marcha tendrá un recorrido aproximado de seis kilómetros, con salida y llegada en la zona del parking de Azarquiel, un itinerario accesible y asequible para todos los públicos, por lo que la organización anima a participar a familias, niños y personas que quieran realizar el recorrido acompañadas incluso de sus mascotas.

La inscripción tiene un coste de seis euros, que se destinarán íntegramente a la entidad y se puede realizar a través de la página web de Evedeport. Los dorsales podrán retirarse en Decathlon los días 1 y 2 de octubre, y el mismo día de la prueba también se podrá realizar tanto las inscripciones, como recoger dorsales y efectuar aportaciones. Desde APACAMA han fijado como uno de sus principales objetivos para esta edición superar los 300 dorsales, cifra alcanzada el pasado año entre las inscripciones y los dorsales solidarios.

Durante la presentación se ha puesto también de manifiesto la importancia de continuar avanzando en la detección precoz del cáncer de mama, señalando que cada vez se diagnostican casos en mujeres más jóvenes, aunque han destacado la importancia de que los diagnósticos se produzcan cada vez más de forma temprana.

En este ámbito, la asociación mantiene una estrecha colaboración con profesionales sanitarios y ha valorado la ampliación de los programas de cribado en Castilla-La Mancha, con la incorporación de mujeres menores de 45 años y la ampliación de las edades contempladas en estos programas.