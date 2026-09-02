Centros de datos proyectados en Toledo presentan deficiencias

Una investigación sobre el entramado empresarial que impulsa una cartera de grandes centros de datos destinados a inteligencia artificial en España y Panamá ha detectado importantes dudas sobre la viabilidad técnica, urbanística y financiera de varios de los proyectos anunciados, así como posibles discrepancias entre su situación administrativa real y la información comunicada públicamente a potenciales inversores.

El análisis se centra en Blackberry AIF, S.L. (BAIF), sociedad sevillana constituida en mayo de 2024 con un capital social de 3.000 euros, y en su relación con la compañía estadounidense EdgeMode Inc. Ambas empresas han alcanzado diversos acuerdos para desarrollar una cartera de ocho centros de datos hasta la fase denominada Ready-to-Build (RTB), momento en el que los proyectos estarían preparados para su construcción y eventual venta a terceros.

Los proyectos analizados se localizan en Vianos (Albacete), Mora y Villasequilla (Toledo), Tomelloso (Ciudad Real), Córdoba, Torrecampo (Córdoba), Cáceres y Tocumen (Panamá). Según la documentación examinada, varios se encuentran todavía en fases administrativas iniciales y presentan condicionantes que podrían comprometer su desarrollo.

Otros proyectos presentan también interrogantes La investigación identifica problemas o incertidumbres en otros emplazamientos. El centro de datos proyectado en Mora (Toledo), por ejemplo, se encontraba en julio de 2026 en fase de consultas ambientales preliminares. Aunque su emplazamiento presenta algunas condiciones más favorables que Vianos, el informe señala la existencia de cursos de agua, caminos históricos, terrenos forestales y posibles afecciones sobre avifauna esteparia.

En Córdoba, la documentación analizada describe una parcela rústica con importantes desniveles, una vaguada y dificultades de acceso, mientras que el proyecto de Torrecampo ocuparía parcelas dispersas atravesadas por numerosos caminos y carecería, según el informe, de un gasoducto próximo.

En el caso de Cáceres, el propio documento reconoce que la investigación se encuentra todavía pendiente de información adicional. El informe advierte asimismo de que los centros proyectados plantean obtener buena parte de su energía mediante generación propia con gas natural, con una aportación renovable limitada. Sus autores consideran que este modelo podría entrar en conflicto con las políticas de descarbonización y terminar haciendo necesaria una conexión a la red eléctrica de alta tensión, cuya capacidad disponible constituye precisamente uno de los principales cuellos de botella para este tipo de instalaciones.

Millones de dólares comprometidos para desarrollar los proyectos La investigación reconstruye también los acuerdos económicos entre Blackberry AIF y EdgeMode. El primer Memorando de Entendimiento entre ambas compañías fue firmado el 15 de octubre de 2025. Posteriormente se constituyó una empresa conjunta denominada DC Estate Solutions Cayman Limited, domiciliada en las Islas Caimán, concebida como vehículo societario para agrupar los proyectos y facilitar su futura venta una vez alcanzasen la fase RTB.

Un acuerdo posterior, firmado en enero de 2026, elevó hasta el 49,9 % la participación de BAIF en esa sociedad y contempló nuevos pagos y financiación para desarrollar los proyectos. Una adenda incorporó además los emplazamientos de Villasequilla, Tomelloso y Tocumen. En conjunto, la documentación analizada señala que BAIF habría recibido inicialmente 500.000 dólares y tendría comprometidos otros 11,15 millones para los proyectos, además de opciones sobre cientos de millones de acciones de EdgeMode.