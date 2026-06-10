Talavera acogerá una concentración en defensa de la educación inclusiva

Bajo el lema “Por una educación inclusiva y digna para niños neurodivergentes”, la iniciativa busca visibilizar la situación de estos menores y reclamar mejoras en el sistema educativo para garantizar su plena integración. Los organizadores hacen un llamamiento a la ciudadanía a participar en el acto para impulsar cambios que favorezcan una inclusión real en las aulas.

La protesta pone el foco en varias reivindicaciones clave. En primer lugar, se solicita la disponibilidad de recursos suficientes y necesarios que permitan atender adecuadamente las necesidades específicas del alumnado neurodivergente. Entre las demandas también destaca la incorporación de profesionales cualificados, formados y actualizados, capaces de ofrecer una atención adecuada y evitar situaciones de exclusión o trato inadecuado.

Asimismo, se reclama la garantía de protección y respeto de los derechos de las personas con discapacidad, subrayando la importancia de una educación que no deje a ningún estudiante atrás. Los impulsores de la convocatoria defienden que la inclusión educativa no debe ser considerada un privilegio, sino un derecho fundamental.

Con esta concentración, Talavera de la Reina se suma a las movilizaciones que, en distintos puntos del país, reclaman una mayor atención a la diversidad en el ámbito educativo y una mejora de las condiciones para garantizar la igualdad de oportunidades.