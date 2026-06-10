Ayuntamiento y Diputacion valoran la obra de Canónigos

El alcalde, por su parte, ha señalado que las próximas actuaciones previstas para este edificio estarán financiadas con los fondos europeos EDIL, ya que el equipo de Gobierno logró 14,3 millones de euros, y uno de los proyectos se dedicará a este inmueble, donde se han proyectado salas de reuniones, espacios multiusos, sala de exposiciones, y también servirá de sede para asociaciones, “pero sobre todo será un lugar museístico que no tenía Talavera”.

En este sentido, la presidenta de la Diputación ha mostrado su satisfacción porque “el proyecto sigue avanzando hacia una nueva fase que permitirá abrir este espacio a los ciudadanos y convertirlo en un recurso cultural de primer nivel”, destacando la importancia de que las futuras actuaciones contribuyan a reforzar el atractivo turístico y cultural de Talavera.

La Casa de los Canónigos forma parte del histórico conjunto del antiguo Convento de Santa Catalina, situado en el primer recinto amurallado de Talavera de la Reina. El edificio, cuyos orígenes se remontan a finales del siglo XIV y que conserva importantes elementos arquitectónicos del siglo XVI, constituye uno de los espacios patrimoniales más representativos del casco histórico talaverano.

Con esta actuación, la Diputación de Toledo reafirma su compromiso con la conservación, recuperación y puesta en valor del patrimonio histórico de la provincia, colaborando con los ayuntamientos para impulsar proyectos que contribuyan al desarrollo cultural, social y económico de los municipios.