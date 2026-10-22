Detenido en Talavera por intento de homicidio

Según han informado fuentes de la Policía Nacional, tras asistir a un aviso al 091 en torno a las 23.00 horas de este miércoles por un herido con arma blanca en una reyerta en la avenida Pío XII de la Ciudad de la Cerámica, los agentes pudieron identificar al agresor a través de la descripción realizada por la víctima.

Gracias a estos datos, los agentes han podido detener al sospechoso de tentativa de homicidio, que pasará en las próximas horas a disposición judicial.

El hombre herido, trasladado por una ambulancia de soporte vital básico al Hospital Nuestra Señora del Prado, presentaba una lesión por arma blanca en el cuello y ha requerido 11 puntos de sutura. Según ha confirmado la Policía Nacional, ya ha recibido el alta.