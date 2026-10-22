Talavera mejora la accesibilidad en sus pasos de peatones

En una primera fase, los trabajos se llevarán a cabo prioritariamente en las zonas escolares y en los entornos de los centros que atienden a personas con discapacidad, para después ir extendiéndose progresivamente al resto de la ciudad.

Gregorio ha destacado que con esta actuación se busca facilitar la comprensión de los pasos de peatones mediante “una señalización más clara, visible y fácil de interpretar”.

Los trabajos se están ejecutando por parte de la brigada de señalización de la Policía Local, lo que ha permitido llevar a cabo esta mejora con medios propios del Ayuntamiento. El alcalde ha destacado la colaboración de la Policía Local, a cargo de la intendente Tania de Torres, así como la implicación de la Concejalía de Seguridad Ciudadana, dirigida por Macarena Muñoz, y ha agradecido el trabajo coordinado de ambos servicios con la Concejalía de Discapacidad y Accesibilidad, “sin cuyo trabajo esta iniciativa no sería posible”.

Por su parte, Julia González ha subrayado que "una ciudad accesible es una ciudad para todos”, y ha destacado la importancia de impulsar medidas que, aunque puedan parecer sencillas, contribuyen de manera significativa a mejorar la vida cotidiana de las personas con discapacidad cognitiva y de sus familias.

Con esta iniciativa, el Ayuntamiento refuerza su compromiso con la inclusión, la accesibilidad universal y la eliminación de barreras, avanzando hacia una ciudad más segura y comprensible para todos sus ciudadanos.