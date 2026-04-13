El CEIP Santa María de Talavera, reconocido con los Premios Nacionales de Bienestar y Convivencia del Ministerio de Educación.



Este premio pone en valor el trabajo continuo del centro en el desarrollo de iniciativas que fomentan la convivencia positiva, la inclusión y el bienestar del alumnado, especialmente en un contexto multicultural. A lo largo del curso, el proyecto del centro se ha basado en el libro La isla del tesoro, a partir del cual el alumnado se ha convertido simbólicamente en piratas, participando en diferentes actividades diseñadas para fomentar la convivencia, la cooperación y el trabajo en equipo.



A través de propuestas educativas, talleres artísticos y musicales, y dinámicas de participación comunitaria, el CEIP Santa María impulsa valores como el respeto, la empatía y la igualdad, mediante una metodología motivadora y significativa.

“Este reconocimiento es fruto del esfuerzo conjunto de toda la comunidad educativa: alumnado, profesorado, familias y entidades del entorno”, señalan desde el equipo directivo del centro.



Entre las actuaciones más destacadas se encuentran la gamificación del aprendizaje mediante seis retos, una carrera de orientación por el barrio de Santa María, juegos cooperativos, la decoración de las puertas de las aulas con personajes de la historia, comida pirata compartida con las familias, talleres, desfile por las calles del barrio, un torneo de oca pirata, desayunos saludables compartidos, un gran concierto pirata y una fiesta final del proyecto, todas ellas diseñadas para fomentar la cooperación, la participación y el sentimiento de pertenencia al centro.



El acto de entrega del premio tendrá lugar el próximo 18 de mayo en el Ateneo de Madrid, en un evento institucional organizado por el Ministerio de Educación.



El CEIP Santa María reafirma así su compromiso con una educación integral centrada en el bienestar y el desarrollo personal del alumnado.