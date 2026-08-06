SOS Talavera pide medidas urgentes para frenar las plantas de biometano proyectadas en Talavera

Según la asociación, la planta proyectada junto al término municipal de Cazalegas cuenta desde el pasado 23 de junio de 2026 con una Declaración de Impacto Ambiental favorable, apoyada en diversos informes emitidos durante la tramitación. El colectivo advierte de que el siguiente paso será la Autorización Ambiental Integrada, cuya resolución podría producirse próximamente.

En contraste, las otras tres plantas previstas se encuentran todavía en una fase inicial de tramitación, lo que permitiría, según SOS Talavera, disponer de más tiempo para estudiar su impacto y adoptar medidas preventivas.

La asociación también considera innecesario que el Ayuntamiento solicite ahora información a la Junta de Comunidades sobre una posible declaración de Proyecto Prioritario para la planta de Cazalegas, al asegurar que conoce que dicha catalogación no ha sido concedida.

Por ello, SOS Talavera y Comarca insta al Consistorio a suspender cautelarmente la concesión de licencias urbanísticas y administrativas para este tipo de instalaciones y a promover una modificación del Plan de Ordenación Municipal (POM). Asimismo, plantea la convocatoria urgente de un Pleno Municipal Extraordinario para debatir y aprobar medidas antes de que la tramitación administrativa alcance una situación difícilmente reversible.