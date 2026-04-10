Vox se mofa de la Zona de Bajas Emisiones de Guadalajara en un vídeo

Vox Guadalajara ha publicado en redes sociales en las que asegura que la ciudad no tendrá Zona de Bajas Emisiones mientras estén en el gobierno municipal

Se trata de un vídeo protagonizado por el concejal de Turismo y diputado-delegado de la Diputación provincial, Víctor Morejón. Está realizado en un tono que se sale del institucional.

Respecto al vídeo se ha pronunciado hoy el concejal de Medio Ambiente de Guadalajara, José Luis Alguacil (PP), quien asegura que han cumplido con la ley y que la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) solo entrará en funcionamiento cuando se superen los niveles de contaminación. Y eso será unos 5 o 6 días al año. El gobierno municipal sostiene que Guadalajara no tiene problemas de contaminación y el casco histórico, menos.

En el vídeo de Vox, Víctor Morejón -en línea con el negacionismo medioambiental de su partido- arremete también contra la Agenda 2030 que califica de "tonterías e inventos absurdos".