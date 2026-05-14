En Castilla-La Mancha existen 10 servicios distintos repartidos en 35 parques de bomberos

UGT reclama una ley estatal para unificar los servicios de bomberos

Castilla-La Mancha es una de las 3 comunidades autónomas que carecen de una normativa autonómica específica para regular los servicios de bomberos

Mónica Fraile Martínez

Guadalajara |

UGT reclama una ley estatal para para unificar los servicios de bomberos
UGT reclama una ley estatal para para unificar los servicios de bomberos | EP

UGT reclama una ley estatal para unificar los servicios de bomberos.

El sindicato ha realizado esta reivindicación desde Guadalajara. En rueda de prensa ha denunciado que la falta de una normativa común dificulta la coordinación entre territorios y entre 130 modelos distintos.

Ana Concha Sanz, secretaria regional del sector de Administración Local de UGT Catilla-La Mancha, ha defendido la necesidad de crear "una ley estatal de bomberos y bomberas que sirva de base para que cada comunidad autónoma adapte o desarrolle su propia normativa" al considerar que el actual marco legal ha quedado "obsoleto" ante los riesgos y emergencias del siglo XXI.

Pablo Bailón, responsable autonómico del Sindicato Profesional de Bomberos de UGT Servicios Públicos en Castilla-La Mancha, ha recordado que la región es una de las tres únicas comunidades autónomas --junto a Extremadura y Canarias-- que carecen de una normativa autonómica específica para regular los servicios de bomberos.

Según ha detallado, en Castilla-La Mancha trabajan entre 1.150 y 1.200 efectivos distribuidos en 10 servicios distintos y repartidos en 35 parques de bomberos.

El responsable federal del Sindicato Profesional de Bomberos de UGT Servicios Públicos, Almanzor Guerra, ha subrayado que España cuenta con 21.000 bomberos y que actualmente no existe un marco regulado que facilite movilizar efectivos entre comunidades autónomas con rapidez ante grandes catástrofes.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer