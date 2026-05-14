UGT reclama una ley estatal para unificar los servicios de bomberos.

El sindicato ha realizado esta reivindicación desde Guadalajara. En rueda de prensa ha denunciado que la falta de una normativa común dificulta la coordinación entre territorios y entre 130 modelos distintos.

Ana Concha Sanz, secretaria regional del sector de Administración Local de UGT Catilla-La Mancha, ha defendido la necesidad de crear "una ley estatal de bomberos y bomberas que sirva de base para que cada comunidad autónoma adapte o desarrolle su propia normativa" al considerar que el actual marco legal ha quedado "obsoleto" ante los riesgos y emergencias del siglo XXI.

Pablo Bailón, responsable autonómico del Sindicato Profesional de Bomberos de UGT Servicios Públicos en Castilla-La Mancha, ha recordado que la región es una de las tres únicas comunidades autónomas --junto a Extremadura y Canarias-- que carecen de una normativa autonómica específica para regular los servicios de bomberos.

Según ha detallado, en Castilla-La Mancha trabajan entre 1.150 y 1.200 efectivos distribuidos en 10 servicios distintos y repartidos en 35 parques de bomberos.

El responsable federal del Sindicato Profesional de Bomberos de UGT Servicios Públicos, Almanzor Guerra, ha subrayado que España cuenta con 21.000 bomberos y que actualmente no existe un marco regulado que facilite movilizar efectivos entre comunidades autónomas con rapidez ante grandes catástrofes.