Reclama a la JCCM una propuesta formal técnica y económica actualizada

Trijueque desmiente haber recibió propuesta oficial de la Junta para la implantación del Plan Astra

El alcalde Javier Vela (PP) sí reconoce haber mantenido reuniones para lograr este servicio de transporte en el municipio

Mónica Fraile Martínez

Guadalajara |

Trijueque desmiente haber recibió propuesta oficial de la Junta para la implantación del Plan Astra
Trijueque desmiente haber recibió propuesta oficial de la Junta para la implantación del Plan Astra | JCCM

El Ayuntamiento de Trijueque desmiente haber recibió ninguna propuesta formal de la Junta para la implantación del Plan Astra (Autobuses de Servicio Tecnológico y Regional Avanzado) , un servicio que el municipio llega los tres años que gobierna el PP.

El alcalde Javier Vela ha desmentido a Onda Cero Guadalajara las informaciones recientes que hablan de que el gobierno regional ha ofrecido a la localidad la posibilidad de poner en marcha este plan de transporte.

Sí reconoce haber tratado este tema en reuniones.

La última reunión con el delegado de Fomento, Javier del Molino, se produjo hace 15 días.

Del Molino visitó el municipio tras la reparación por parte de la Junta de una parada de autobús que lleva más de veinte años instalada en el municipio y que resultó dañada tras un accidente de tráfico ocurrido hace aproximadamente nueve meses.

Vela reclama, por lo tanto, una propuesta formal técnica y económica actualizada, en la que se detallen las condiciones del servicio, las frecuencias, los itinerarios y el sistema de financiación.

El regidor asegura que el Transporte Sensible a la Demanda que llegará a las dos Alcarrias próximamente no sirve para Trijueque.

Se muestra dispuesto a colaborar con la Administración autonómica para hacer realidad la mejora del transporte en el municipio, que supera los 2.000 habitantes.

El Ayuntamiento calcula que el Plan Astra para Trijueque costaría 130.000 euros. Según estimaciones reclamadas por el consistorio y remitidos por la Junta de manera no oficial -nos cuenta el alcalde- tendrían que pagar unos 119.000; algo "inviable para la localidad pues "Torija por ejemplo paga en torno a 35.000".

El Plan ASTRA es un sistema de transporte público, diseñado mediante convenio entre la Junta y Ayuntamientos locales, para conectar municipios cercanos con sus capitales de provincia, principalmente en el Corredor del Henares (Guadalajara), Cuenca y Toledo, mejorando la movilidad y facilitando el acceso a servicios.

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