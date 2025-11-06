La Navidad de Guadalajara tendrá más luces y camellos en su Cabalgata de Reyes

“Guadalajara, corazón de la Navidad” es el lema bajo el que la capital de la provincia celebrará la Navidad 2025-2026.

Ya se están instalando las luces de su alumbrado navideño. Habrá más, serán más modernas de tecnología LED y llegarán a nuevos barrios y su encendido se producirá en el Puente de la Inmaculada.

Esta es una de las novedades que ha presentado un mes antes de este momento el tercer teniente de alcalde y concejal de Festejos, Santiago López.

Santiago López, concejal de Festejos de Guadalajara durante la presentación de las novedades de la Navidad 2025-2026 | Onda Cero Guadalajara

En total unas 90 calles y emplazamientos se iluminarán gracias a un nuevo contrato de 425.000 euros -que también abarca Carnaval y Ferias y Fiestas.

El Eje Navideño será la gran apuesta de este año. Conectará la Plaza de España con el Parque de Adoratrices y transformará el casco histórico en escenario de actividades y espectáculos para compartir en familia como pasacalles, actuaciones musicales o propuestas culturales.

Entre las novedades, la Cabalgata de Reyes en la que están trabajando para poder contar con camellos o dromedarios reales con los que sus majestades reales Melchor, Gaspar y Baltasar recorran las calles de la ciudad.

El edil de Festejos se ha comprometido a cumplir con la Ley de Bienestar Animal, como ha hecho en otras ocasiones en las que en el desfile real han participado caballos.

En la Cabalgata habrá algunos cambios en el recorrido y cambio de horario.

Además volverá el videomapping pero cambia de ubicación al Palacio del Infantado.

La pista de hielo -que se volverá a instalar en el Parque de Adoratrices- se amplía a 350 m2.

La edición nº34 del Concurso de Villancicos tendrá lugar en el Centro Municipal Integrado Eduardo Guitián en el barrio de Aguas Vivas que cuenta con unas 500 plazas, la mitad de capacidad para el público que en años anteriores.

"Queremos convertirlo en un referente provincial" por lo que se aumenta el importe de los premios este año.

También regresa a Guadalajara el espectáculo aéreo de luz y color que crearán más de 200 drones y la convierten en una de las más espectaculares de la región -como ha destacado Santiago López-.

El belén monumental se ubicará en la Plaza Mayor y la Asociación de Belenistas de Guadalajara coordinará un "mapa de belenes" que recorrerá parroquias, comercios y espacios expositivos de la ciudad.

El Paseo de la Navidad se ubicará en el Parque de la Concordia.

El cartel de la Navidad de Guadalajara lo ha vuelto a ganar Brianda García Gómez del Colegio San Pedro en un concurso en el que han participado 33 escolares.