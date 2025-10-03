La Junta autoriza la captura controlada de jabalíes en Uceda

La Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha ha autorizado la captura controlada de forma inmediata de jabalíes en Uceda que se realizará por parte de una empresa especializada y con la supervisión del SEPRONA y la Guardia Civil.

Empezarán a actuar previsiblemente a partir de la semana que viene en la urbanización de Caraquiz, pero también en Peñarrubia.

Tienen localizados a unos 200 ejemplares que han proliferado desde la pandemia.

De momento, solo ha habido sustos para los vecinos de la zona, según ha contado a Onda Cero Guadalajara, Domingo Canfrán, alcalde de Uceda.

El regidor explica que han probado de todo, pero nada ha funcionado porque los animales están acostumbrados a los humanos. Tampoco se les permite el traslado a otros lugares por lo que no queda más remedio que la captura y el sacrificio.

El problema que suponen estos animales ha llevado a la movilización del municipio y de su ayuntamiento que ha mantenido múltiples reuniones con la Consejería de Desarrollo Sostenible.

Quieren primar la seguridad, prevenir accidentes y minimizar también los importantes destrozos ocasionados en parques y jardines públicos y privados.