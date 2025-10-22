Hallazgos arqueológicos retrasan las obras de la nueva residencia de mayores Los Olmos de Guadalajara

Las obras de la nueva residencia Los Olmos de Guadalajara avanzan a buen ritmo aunque con el retraso que ha supuesto el hallazgo de restos arqueológicos en el entorno del antiguo Hospital Provincial Ortiz de Zárate.

La consejera de Bienestar Social, Bárbara García Torijano, ha visitado estos trabajos con motivo de la campaña 'La Arquitectura que cuida' que promueve el Colegio Oficial de Arquitectos de Castilla-La Mancha con motivo del Día de la Arquitectura.

Visita a las obras con motivo del Día Mundial de la Arquitectura | Onda Cero Guadalajara

Visita de la consejera de Bienestar Social, Bárbara García Torijano junto la delegada de la Junta en Guadalajara, Rosa García y otros representantes

Será la residencia de mayores más grande y moderna de toda la región financiada por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.

Cuenta con una inversión de más de 16 millones de euros procedentes de fondos europeos.

La consejera ha destacado que 'Los Olmos' se convertirá en todo un referente a nivel europeo.

La futura residencia 'Los Olmos' se dividirá en unidades residenciales para pequeños grupos de aproximadamente una decena de mayores.

Se trata de un nuevo modelo convivencial por el que ha apostado el Gobierno regional.

Avance de las obras de la nueva residencia de mayores Los Olmos de Guadalajara | Onda Cero Guadalajara

El director de Proyecto y Obra, Francisco Sánchez de León, ha destacado que es una obra muy importante y singular que supone un gran reto, no solo porque contempla la ampliación y rehabilitación de un edificio histórico (el antiguo Complejo de la Merced), sino por los hallazgos de restos humanos muy bien conservados, muy probablemente procedentes del cementerio ubicado en el entorno del convento de Mercedarios del siglo XV-XVI que se levantó en esta misma ubicación.

Visita en la parte posterior de la nueva residencia | Onda Cero Guadalajara

Se está actuando en 12.000 metros cuadrados. De momento, están trabajando en el revestimiento de fachada, la distribución interior y los movimientos de tierras para la ampliación que todavía no ha comenzado a construirse.