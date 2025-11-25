Es la primera vez que esta enfermedad viral transmitida por mosquitos aparece en Guadalajara

Controlados los casos de lengua azul en Guadalajara gracias a las vacunas

El número de casos y muertes por lengua azul en la provincia ha sido escaso

Mónica Fraile Martínez

Guadalajara |

Los casos de lengua azul detectados en Guadalajara están controlados gracias a las vacunas.

Se han identificado del serotipo 8 pero no han sido graves y gracias al control veterinario los casos han sido escasos; así como las muertes de corderos y ovejas.

Así lo ha confirmado a Onda Cero Guadalajara, Juan José Laso, presidente de APAG, la Asociación provincial de Agricultores y Ganaderos.

España se encuentra sin estatus sanitario, es decir, en la actualidad no se cuenta en general con programa de control y erradicación a excepción de Baleares o Canarias que está libre de la enfermedad.

Desde APAG reclaman unificación en las medidas y ayudas para los ganaderos para vacunas y gastos veterinarios.

La subida de las temperaturas ha propiciado que el virus de la lengua azul transmitido por mosquitos aparezca por primera vez en la provincia.

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA), a través de la Dirección General de Sanidad de la Producción Agroalimentaria y Bienestar Animal, ha informado de la detección de nuevos focos de la lengua azul S3 en Cuenca; además en Cáceres, Badajoz, Alicante y Valencia desde la última actualización realizada el pasado 30 de octubre.

