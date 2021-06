Emiliano García-Page vuelve a rechazar los indultos: "Reivindico con claridad la lucha contra todo tipo de privilegios, aunque se amparen en razones territoriales"

"Hoy en España es un día grave, de esos que pesan y en los que se puede fijar un antes y un después". Estas han sido las palabras del presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, tras que el Gobierno de Pedro Sánchez haya dado luz verde a la concesión de los indultos a los presos del 'procés'.

Page ha querido reivindicar sus principios y valores, "aquello por lo que estoy en la vida pública". "Hoy es un día curioso porque coinciden las palabras conciliación, convivencia, concordia e igualdad. Yo las empezaría al revés. Si no hay igualdad, no es fácil la convivencia, la concordia es realmente imposible y la conciliación es absolutamente áspera", ha indicado.

"Hay otro tipo de desigualdad, que incluso puede parecer moderna, pero es tan mala como la desigualdad social y es la territorial", ha manifestado. El presidente de la región ha insistido en que, por delante de todo, se debe "con mucha claridad" a los derechos de sus ciudadanos, que en este caso "coinciden con el conjuntos de los españoles y españolas".

"Estoy posicionado en contra de la política de indultos"

Page ha vuelto subrayar que está en contra de los indultos a los líderes independentistas del 'procés': "Estoy posicionado en contra de la política de indultos. No solo por mis principios, sino por su propia utilidad". Además, ha expresado su deseo de equivocarse, aunque considera que realmente está en lo cierto: "Me gustaría equivocarme, pero la verdad es que no encuentro la fórmula de que se pueda convencer a alguien para que deje de ser lo que es. Los independentistas son independentistas, no actúan de independentistas y, por tanto, persiguen fines y objetivos que son inviables".

Por este motivo, el presidente de la comunidad ha lanzado un mensaje claro: "En un día como hoy reivindico con claridad la lucha contra todo tipo de privilegios, aunque se amparen en razones territoriales".

El político ha expresado que no sabe qué más se puede hacer para que las instituciones del Estado se den cuenta de que esos objetivos "son inviables, salvo que se hagan a costa de los derechos del resto de españoles".

Page teme que el camino que hay recorrer sea un "calvario para los españoles"

Tras la aprobación de los indultos en el Consejo de Ministros, Page califica este día como un momento de "extrema cautela". "Muchos tendremos que estar muy vigilantes para que no se pongan en ningún tipo de discusión los derechos políticos, cívicos, económicos y sociales", ha indicado.

En cualquier caso, Page ha declarado que le gustaría que el camino que hay que recorrer en los próximos tiempos no se convierta en un "calvario para los españoles".

De la misma manera, ha señalado que solo hay que aceptar "las reglas del juego". "Yo no le puedo pedir a un independentista que deje de serlo. Es más, me parece bien que lo sea porque todo el mundo tiene derecho a defender las ideas en las que cree, pero se discuten en términos dialécticos, políticos e ideológicos", ha explicado.

"Me gustaría que el independentismo aprovechara este momento para expresar el acatamiento de la Constitución Española porque, entre otras cosas, están en política y tienen cargos públicos por la existencia de ella. Si no les gusta se puede cambiar y, sobre todo eso, se puede hablar. Sobre España decidimos todos los españoles y la soberanía radica en el pueblo", ha concluido.