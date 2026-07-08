Los yacimientos arqueológicos gestionados por la Diputación de Cuenca han recibido 39.632 visitantes en el primer semestre

Los yacimientos arqueológicos gestionados por la Diputación de Cuenca han recibido en los primeros seis meses del año un total de 39.632 visitantes. En detalle, Segóbriga es la joya de la corona con 34.146 visitantes, registrando el segundo mejor dato de este semestre de los últimos 17 años; Noheda ha registrado 4.311 turistas y Ercávica ha recibido 1.175 visitantes.

El presidente, Álvaro Martínez Chana, ha valorado positivamente estos datos que reflejan, por ejemplo, que Segóbriga tuvo el mejor dato de su historia en un mes de abril con 12.505 visitantes y Ercávica también fue el mes que más visitantes tuvo con casi el 25 por ciento del total; mientras que en Noheda el mejor dato se obtuvo en mayo con 1.136 visitantes.

Esto demuestra que la campaña de publicidad puesta en marcha en Madrid entre noviembre y marzo está arrojando buenos resultados. Esta iniciativa ha cosechado más de 30 millones de impactos gracias a las creatividades puestas en lugares tan importantes de Madrid como los intercambiadores de Avenida América y Plaza Castilla, pantallas digitales en las estaciones de Atocha y Chamartín, así como publicidad en Cercanías y Metro Madrid.

Martínez Chana está satisfecho con estas cifras, pero quiere ser más ambicioso y considera que estas campañas, unido a las importantes inversiones que se han realizado en los últimos años en estos yacimientos romanos, hacen que Cuenca sea una de las principales

provincias en cuanto a legado romano se refiere. Además, el presidente ha aprovechado para anunciar que se amplían los días de visita este verano con visitas nocturnas que van a permitir disfrutar de algunas de las últimas inversiones debido a que mejoran la iluminación y enriquece la experiencia del visitante.

NOHEDA

Horario de verano, del 1 de julio al 30 de septiembre.

De martes a domingo y festivos, de 09:00 h a 14:00 h

Visitas guiadas a las 09:30 h, 10:30 h, 11:30 h y 12:30 h Información: https://www.villanoheda.org/

ERCÁVICA

Horario de verano, del 1 de julio al 30 de septiembre.

De jueves a domingo y festivos, de 09:00 h a 14:00 h

Visitas guiadas a las 10:30 h Información: https://www.ercavicaromana.org/

SEGÓBRIGA

Horario de verano, del 1 de abril al 30 de septiembre

De martes a domingo, de 10:00 h a 19:30 h.

Del 1 de julio al 12 de agosto

De 9:00 a 15:00h Información: https://www.segobriga.org/