El Vivero de Empresas de AJE, lugar de asesoramiento a emprendedores

El Vivero de Empresas de AJE Cuenca sirve de punto de encuentro con personas emprendedores que están interesadas a dar el paso de constituirse en autónomos o empresas y apostar por el autoempleo.

Como corresponde a la casa de los emprendedores, estas instalaciones se utilizan como punto de encuentro de los técnicos de CEOE CEPYME Cuenca con personas interesadas en iniciar su actividad empresarial.

La sala de reuniones del Vivero de Empresas ubicado en la calle Fermín Caballero número 2 suele ser el lugar de encuentro entre los profesionales de la Confederación de Empresarios de Cuenca y los potenciales nuevos empresarios de la provincia.

En este punto reciben información sobre las obligaciones que tienen a la hora de constituirse como empresas y las ayudas que tienen a su disposición y a partir de ahí pueden ser derivados a otros departamentos de la Confederación de Empresarios de Cuenca, según sus demandas.

El Vivero de Empresas AJE es una instalación puesta en marcha por la Asociación de Jóvenes Empresarios con el respaldo de CEOE CEPYME Cuenca y que cuenta con el apoyo tanto de la Diputación Provincial como del Ayuntamiento de Cuenca.

Otras labores

El asesoramiento de emprendedores en estas instalaciones es un servicio más que se suma a los otros que ofrece el Vivero de Empresas de AJE donde hay hasta seis despachos para ubicar diferentes proyectos que también tienen a disposición la citada sala de reuniones para el desarrollo de sus trabajos.

En estas instalaciones los empresarios también reciben un servicio de reprografía, además de internet y también del asesoramiento técnico por parte de los técnicos de CEOE CEPYME Cuenca. Además, cuentan con dos aulas de formación en las que se desarrollan distintos cursos que sirven para potenciar la empleabilidad y también para mejorar las competencias de los empresarios.