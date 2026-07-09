La Subdelegación acoge la reunión del Grupo de Trabajo Provincial para la cooperación entre la Inspección de Trabajo y las FCSE

La subdelegada del Gobierno de España en la provincia de Cuenca, M.ª Luz Fernández, ha presidido la reunión periódica del Grupo de Trabajo Provincial. El objetivo de esta comisión es coordinar las actuaciones de la Inspección de Trabajo y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

En el encuentro se han tratado los asuntos habituales relativos a las infracciones en el área de extranjería y las inspecciones llevadas a cabo por la Inspección de Trabajo, Policía Nacional y Guardia Civil en actuaciones tanto individuales como conjuntas a lo largo de los últimos meses.

Una de las cuestiones más destacadas ha sido la caída de los delitos en la provincia relacionados con extranjeros, que experimentan un descenso con respecto al pasado año 2025. La subdelegada ha valorado positivamente este dato, ya que “arroja un resultado satisfactorio en cuanto al trabajo que se viene realizando desde este grupo de trabajo, pues la comunicación entre sus diferentes miembros es fundamental a la hora de coordinar intervenciones”. Asimismo, M.ª Luz Fernández ha querido resaltar la implicación de los integrantes informando puntualmente de la labor llevada a cabo en sus respectivos campos, a la que califica de “acertada y profesional”.

A la reunión, además de la subdelegada, han asistido el abogado del Estado en Cuenca, la jefa de la Inspección de Trabajo, el jefe de la Dependencia Provincial del Área de Trabajo e Inmigración y responsables de la Policía Nacional y de la Guardia Civil.