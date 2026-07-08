La Guardia Civil investiga a cuatro menores por los daños cometidos a un vehículo durante la celebración de un festival en Cuenca

La Guardia Civil de Cuenca ha investigado a cuatromenores de edad, como presuntos autores de un delito de daños.

Durante la noche del 12 de junio se tuvo conocimiento de que autores, entonces desconocidos, causaron daños considerables a un turismo de forma intencionada. El coche se encontraba estacionado en las inmediaciones del Festival “ALOHA” 2026 que se celebró estemes de junio en Cuenca.

Este acto vandálico, que supera los 2.400 euros de valoración, fue denunciado por el perjudicado, motivo por el que la Guardia Civil inició las pesquisas pertinentes para el total esclarecimiento de los hechos. La investigación, llevada a cabo por el Equipo ROCA de la Compañía de la Guardia Civil de Cuenca, permitió identificar a los presuntos autores de los daños; resultando ser cuatro menores los autores de los hechos acaecidos.

La Guardia Civil agradece a los ciudadanos su colaboración y recuerda que el teléfono de urgencias del que dispone la Guardia Civil, 062, está las 24 horas a su disposición. Igualmente se informa de la existencia de la aplicación móvil gratuita ALERTCOPS para que ante cualquier eventualidad puedan ponerse en contacto con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado