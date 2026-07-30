Sergio Neira y Luis Rivas presentados en La Fuensanta

La UB Conquense ha presentado a Luis Rivas, atacante colombiano de 23 años con experiencia en Primera Federación, y a Sergio Neira, delantero de 21 años que llega tras marcar ocho goles durante la segunda vuelta de la pasada temporada en el Langreo.

Luis Rivas ha explicado que la ambición del proyecto fue uno de los principales motivos que le llevaron a aceptar la propuesta del conjunto blanquinegro: «Una de las cosas que me ha convencido venir aquí es el proyecto que tienen, las ganas que tienen de subir, de crecer y yo creo que en cuanto se trata de crecer y de ser ambicioso, yo creo que me ha interesado y he decidido con venir aquí».

Además, el futbolista colombiano ya había estado cerca de incorporarse al Conquense durante el pasado mercado de invierno y ha asegurado que nunca tuvo dudas sobre la posibilidad de bajar de categoría para llegar a Cuenca.

Rivas ha reconocido que uno de sus objetivos personales es volver a Primera Federación y repetir la experiencia del ascenso que ya vivió durante su etapa en el Zamora: «He venido aquí con la ilusión de volver a vivir esa experiencia, que para mí fue muy, muy bonita. Y espero dar lo mejor de mí para que se pueda conseguir ese objetivo. Simplemente vengo a dar lo mejor de mí, estar a disposición del club, dar lo que soy yo, mi trabajo, mi entrega todos los días, desde el día uno que he llegado aquí hasta el día que, bueno, esperemos que sean muchos años, y aquí estaré», ha añadido.

Por su parte, Sergio Neira ha asegurado que el Conquense fue desde el inicio una prioridad para él, pese a contar con otras propuestas: «Para mí siempre fue una prioridad este club. Te vuelvo a repetir lo mismo que seguramente te hayan dicho todos los compañeros nuevos. El proyecto que tienen aquí es increíble. Llegar cada mañana es sentirte jugador profesional de Primera División. Es un honor estar aquí para mí».

El atacante también valoró el trato recibido durante las conversaciones previas a su fichaje: «Desde el primer momento que estuve hablando con Nacho, como con todos los trabajadores de aquí, un trato impecable y eso me hizo sentir muy bien y me decanté por esto», ha señalado.

Neira ha destacado además la estructura y la profesionalidad que ha encontrado en el club desde su llegada a Cuenca: «Todo esto que tienen aquí montado es una locura y yo creo que este club se merece estar mucho más arriba y vamos a intentar lograrlo. Para eso voy a dar lo máximo de mí, como estamos haciendo todos los compañeros en todos los entrenamientos, y yo creo que va a ser un año muy bonito».

El delantero también percibe en la plantilla las ganas de resarcirse después de no haber conseguido el ascenso durante la pasada temporada y ha declarado que está convencido de que este año se dará.

«Estos dos últimos años no tuve mucha continuidad, pero supe aprovechar bien los momentos en los que me tocaba salir del banquillo y dar lo máximo de mí. Aquí va a ser igual. Sé que no tengo un puesto fijo para mí, voy a intentar ganármelo al cien por cien y, si no es así, intentaré ayudar al equipo lo máximo posible», ha concluido el exjugador del Langreo.