Santi Barceló vuelve a sentirse jugador: «Quiero ser un Santi sin miedos, dejando todo en la cancha»

Santi Barceló vuelve a sentirse jugador de balonmano. Tras una temporada prácticamente en blanco, el argentino ha regresado a las pistas para afrontar su tercer año en el REBI Cuenca y reconoce encontrarse físicamente bien y, sobre todo, con “muy buenas sensaciones” en la rodilla.

El camino hasta volver a competir ha sido largo. Barceló cifra en unos once meses el proceso desde su lesión hasta regresar a un partido. Decidió operarse y completar buena parte de la recuperación en Argentina, rodeado de su familia. “El hecho de estar tranquilo de cabeza hizo que yo pudiera recuperarme mejor”, explica el jugador, que considera acertada aquella decisión.

Ahora afronta la temporada como una especie de revancha deportiva. “Es un poco desquite”, reconoce. Pasar tantos meses alejado de los entrenamientos y viendo a sus compañeros desde la distancia aumentó sus ganas de regresar y recuperar las sensaciones que tenía antes de la lesión.

Su regreso coincide además con su tercera temporada en Cuenca, una ciudad que ya considera su segunda casa. Barceló destaca el trato recibido por parte de la afición, el cuerpo técnico y los propios conquenses desde su llegada: “Ya van tres años acá y, cien por cien, es como una segunda casa”.

Sobre el nuevo REBI Cuenca, el argentino destaca especialmente la continuidad del bloque y la unión existente dentro del vestuario. La intención es construir un equipo más maduro, capaz de gestionar mejor los momentos complicados de los partidos y evitar que se escapen puntos en los últimos minutos, como ocurrió en varias ocasiones durante la pasada campaña.

El próximo examen llegará fuera de El Sargal frente a Ademar León. Barceló considera que una de las claves del equipo debe estar en aprovechar su intensidad defensiva para correr más y generar goles rápidos al contraataque, un aspecto en el que cree que todavía existe margen de mejora.

En el horizonte personal continúa también la selección argentina. Barceló fue convocado poco antes de sufrir la lesión y reconoce que mantiene intactas las ganas de regresar: “Ponerse la camiseta de la selección es lo más lindo que hay”. Pero primero quiere volver a demostrar su nivel en Cuenca.

“Quiero un Santi sin miedos, queriendo ir para adelante todo el tiempo, defendiendo a morir como siempre”, resume el argentino sobre lo que espera de esta temporada. Una campaña que afronta dispuesto a “dejar todo