El Mirador Verde: conocemos mucho más sobre los murciélagos con Elena Tena

Cuenca cuenta con alrededor de 22 especies de murciélagos, según ha explicado Elena Tena en El Mirador Verde. Una diversidad considerable dentro de las 34 especies que, según Tena, existen en España y que incluye animales adaptados a vivir en cuevas, árboles o pequeñas fisuras. La especialista recuerda además dos de los grandes mitos que todavía acompañan a estos mamíferos: “No son ciegos” y tampoco son “ratas voladoras”.

Entre sus características más sorprendentes está la ecolocalización. Los murciélagos emiten ultrasonidos y utilizan su eco para conocer la distancia, forma, tamaño e incluso determinadas características de los objetos que tienen alrededor. También son animales especialmente longevos y con una reproducción lenta: normalmente tienen una cría al año y, como máximo, dos, circunstancia que aumenta la vulnerabilidad de sus poblaciones cuando sufren alteraciones.

Entre las especies presentes en España destaca el nóctulo grande, considerado el murciélago de mayor tamaño de Europa. Aunque fundamentalmente insectívoro, las investigaciones han demostrado que puede capturar pequeñas aves migratorias en pleno vuelo. Tena, que ha participado en investigaciones sobre esta especie, explica que su peculiar alimentación comenzó a estudiarse tras descubrir restos de plumas en sus excrementos y comprobar posteriormente mediante análisis genéticos que formaban parte de su dieta.

La destrucción de refugios y hábitats, las molestias en sus colonias, los incendios, las talas, el uso de pesticidas y determinadas instalaciones eólicas se encuentran entre sus principales amenazas. Frente a la tradicional imagen negativa del murciélago, Tena reivindica especialmente su función como controlador natural de insectos y su papel fundamental para mantener el equilibrio de los ecosistemas.