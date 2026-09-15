La Guardia Civil detiene a dos personas e incauta más de 280.000 euros ocultos en un vehículo en la A-3

Efectivos del Puesto de Montalbo afectos a la Comandancia de la Guardia Civil de Cuenca, han procedido a la detención de dos personas de 32 y 37 años de edad, como supuestos autores de un delito de blanqueo de capitales.

Los hechos acaecieron cuando una patrulla de la Guardia Civil que se encontraba prestando servicio de seguridad ciudadana, observó un vehículoque circulaba a la altura del kilómetro 132 de la Autovía A-3, dentro del término municipal de Villares del Saz (Cuenca). El conductor del turismo, al detectar la presencia de las fuerzas de seguridad, comenzó a realizar una conducción errática en un claro intento de evasión.

Ante esta actitud sospechosa y el evidente estado de nerviosismo de los ocupantes, los agentes procedieron a dar el alto al vehículo para la identificación de las dos personas y el posterior registro del habitáculo y el maletero.

Durante la inspección del vehículo, las patrullas localizaron numerosos fajos de billetes de diverso valor ocultos en diferentes bolsas repartidas por todo el vehículo. Varios de estos fajos se encontraban minuciosamente envueltos en papel de aluminio y precintados con plástico de embalar para dificultar su localización.

Tras realizar el recuento del dinero intervenido, este arrojó una cantidad total cercana a los 300.000 euros. Al no poder acreditar los identificados la lícita procedencia de los fondos ni presentar la documentación legal requerida para el movimiento de grandes sumas de capital, los agentes procedieron a la inmediata aprehensión del dinero.

Por todo ello, los dos ocupantes fueron trasladados al Puesto de la Guardia Civil de Montalbo, donde se instruyeron las correspondientes diligencias policiales por un presunto delito de blanqueo de capitales.

Las diligencias, los detenidos y los efectos intervenidos, han sido puestos a disposición de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Tarancón en funciones de Guardia.