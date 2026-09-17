Baleares y Canarias, los destinos más buscados por los viajeros del Imserso en Cuenca

Las agencias de viajes viven estos días una de las semanas de mayor actividad del año con el comienzo de las reservas del programa de turismo del Imserso 2026-2027. En Castilla-La Mancha, los usuarios acreditados preferentes comenzaron a reservar el miércoles 16 de septiembre, este jueves ha llegado el turno de los no preferentes y el viernes podrán optar a las plazas que hayan quedado disponibles quienes quieran escoger otras alternativas.

La elevada demanda convierte las primeras horas de cada jornada en una auténtica carrera por conseguir plaza. Roberto Panadero, gerente de Euforia Viajes en Cuenca, explica que el programa cuenta con cerca de 880.000 plazas para unos 4,6 millones de acreditados en España. Las reservas se abren a las nueve de la mañana y las agencias intentan anticiparse recopilando previamente las preferencias de sus clientes.

En el caso de los viajeros conquenses hay dos destinos que sobresalen claramente: Baleares y Canarias. Panadero señala que las islas son actualmente “lo más demandado” entre sus clientes, algo que relaciona con el atractivo que estos destinos tienen para quienes viven en una provincia de interior. Los circuitos culturales también despiertan interés, aunque en menor medida.

La competencia por conseguir estas plazas es especialmente intensa. Este jueves, según relata Panadero, a las 9:04 horas prácticamente no quedaban opciones disponibles para las islas. En su agencia la jornada había comenzado una hora antes, preparando las solicitudes para intentar realizar las reservas con la mayor rapidez posible.

El perfil de los usuarios es variado. Muchos viajan en pareja, pero también existen personas que lo hacen solas o que terminan formando pequeños grupos con viajeros que han conocido en años anteriores. Las agencias desempeñan además un papel de asesoramiento para quienes tienen dificultades con el proceso de acreditación o reserva.

Quedarse sin una plaza del Imserso tampoco significa necesariamente renunciar al viaje. Panadero explica que existen circuitos culturales y alternativas organizadas durante todo el año y que, dependiendo del destino y de las fechas, la diferencia de precio respecto al programa público puede ser menor de lo que algunos viajeros esperan.

Para quienes tengan que buscar una alternativa, su principal recomendación es anticiparse y mantener cierta flexibilidad en destinos y fechas. Reservar con tiempo resulta especialmente importante cuando hay desplazamientos en avión, ya que los precios tienden a aumentar conforme se aproxima la fecha del viaje.