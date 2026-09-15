Cardenete reúne este sábado a expertos y asociaciones en el primer Congreso Micológico de Cuenca

Cardenete se convertirá este sábado en punto de encuentro para aficionados, asociaciones y expertos en micología. Luis Enrique Díaz, presidente de AMIVALL, ha explicado en Onda Cero Cuenca que el congreso nace como un paso más en el trabajo que la asociación viene desarrollando con jornadas, ferias y su Museo Micológico, y con la intención de reunir a los diferentes colectivos que trabajan alrededor de los hongos dentro y fuera de la provincia.

La cita combinará contenidos especializados con actividades dirigidas al público general. Entre ellos habrá ponencias y una mesa con asociaciones micológicas, además de contenidos relacionados con la identificación segura de especies. Díaz insiste precisamente en la necesidad de combatir los “falsos mitos” que todavía circulan alrededor de la recolección de setas y que pueden provocar intoxicaciones graves. El objetivo, señala, no es generar miedo, sino fomentar el conocimiento necesario para disfrutar de la micología de forma segura.

AMIVALL considera además que Cuenca dispone de un importante potencial micológico todavía por aprovechar. La variedad de ecosistemas de la provincia, desde zonas de alta montaña y ribera hasta diferentes tipos de pinares, favorece también una importante diversidad de hongos. Un patrimonio natural que, según Díaz, podría convertirse en un recurso turístico y gastronómico de mayor peso para el medio rural conquense.

El congreso pretende igualmente reforzar la colaboración entre colectivos. Según el presidente de AMIVALL, actualmente han contabilizado alrededor de tres asociaciones micológicas en la provincia, mientras que a la jornada asistirán también representantes procedentes de otros territorios, como la Asociación Micológica de La Roda, en Albacete. La intención es que este primer encuentro permita desarrollar en el futuro actividades y proyectos conjuntos.

La participación es gratuita, aunque requiere inscripción previa a través de la página de AMIVALL por motivos de aforo. La jornada concluirá con una visita al Museo Micológico de Cardenete.

En cuanto a la próxima temporada de setas, Díaz reconoce que las perspectivas iniciales no son demasiado favorables debido a la falta de precipitaciones y las elevadas temperaturas registradas durante septiembre. “De momento pinta un poquito regular”, admite, aunque confía en que la llegada de las lluvias permita cambiar las previsiones y mejorar la campaña micológica de este otoño.