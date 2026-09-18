San Mateo 2026 reunirá a unas 47 peñas y hasta 5.000 peñistas en el Casco Antiguo

Cuenca inicia este viernes sus fiestas de San Mateo con una previsión de participación especialmente elevada. El presidente de la Asociación de Peñas Mateas, Conrado Martínez, ha explicado en Onda Cero Cuenca que este año participarán alrededor de 47 peñas y entre 4.000 y 5.000 peñistas.

Las cifras suponen, según las estimaciones de la asociación, un incremento de alrededor del 20 % en el número de peñistas respecto al año pasado. Martínez relaciona este crecimiento con un calendario especialmente favorable, con las celebraciones extendiéndose durante el fin de semana y el lunes festivo.

Detrás de los cuatro días de San Mateo hay meses de preparación. Las propias peñas organizan su actividad y la asociación mantiene reuniones de coordinación con el Ayuntamiento, Bomberos, Protección Civil y Policía Local para preparar el dispositivo y tratar de que las celebraciones se desarrollen con seguridad.

Precisamente ante la mayor afluencia prevista, uno de los objetivos de esta edición pasa por reducir la presencia de vehículos y otros obstáculos en la Plaza Mayor. Martínez reconoce que las peñas necesitan transportar barras, alimentos y otros materiales, pero explica que se está trabajando junto a Bomberos y Policía Local para mantener el mayor espacio posible libre de obstáculos.

Desde la Asociación de Peñas Mateas hacen además un llamamiento a disfrutar de San Mateo con responsabilidad y, especialmente, respetando el entorno en el que se desarrolla. “Que no se nos olvide que estamos en el Casco Antiguo, que es patrimonio y es de todos, que es la herencia que le vamos a dejar a nuestros hijos”, ha señalado Martínez.

El presidente anima también a quienes vivan por primera vez San Mateo a acercarse a las peñas y conocer desde dentro la celebración. Tras meses de preparativos, su deseo para estos cuatro días es sencillo: que acompañe el tiempo y que conquenses y visitantes puedan disfrutar “de la vaca y de nuestra gente”.