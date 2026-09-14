Ya se puede recoger la camiseta oficial de la 15ª Carrera Solidaria de Cruz Roja

Las personas que formalicen su inscripción en la 15ª Carrera Solidaria por la Infancia ya pueden recoger la camiseta oficial en la sede de Cruz Roja en Cuenca.

Hasta el próximo 1 de octubre, las camisetas podrán recogerse de lunes a viernes en horario de 8.00 a 15.00 horas. A partir del 1 de octubre, el horario de recogida será de 8.30 a 14.30 horas y de 16.00 a 18.30 horas.

La inscripción mantiene los mismos precios de años anteriores: 10 euros para personas adultas y 5 euros para menores de edad. Las personas interesadas pueden inscribirse previamente a través de la página web, lo que permitirá agilizar posteriormente la recogida de la camiseta oficial en la sede de Cruz Roja en Cuenca. Quienes lo prefieran también podrán realizar tanto la inscripción como la recogida de la camiseta de forma presencial en la propia sede.

Ese año inscribirse tiene premio

Como novedad, este año, coincidiendo con el 15ª Aniversario de la carrera, inscribirse tiene premio. Las personas inscritas en la carrera podrán optar al sorteo de seis meses de gimnasio gratuito en S21 Fitness Center, una cesta de productos Vitaldent valorada en 120 euros, un vale de compra de 100 euros en Alcampo y 10 abonos para la temporada 2026/2027 del UB Conquense a cargo de Rujarmar y Five BioEnergy.

Para participar en el sorteo, las personas inscritas deberán presentar, cuando vayan a recoger la camiseta, una fotografía junto a una de las camisetas oficiales de la carrera expuestas en los distintos establecimientos colaboradores.

Estas camisetas ya podrán fotografiarse a partir de mañana martes 15 de septiembre en el gimnasio S21 Fitness Center, la tienda de ropa Alvamonte-Montepicaza, la panadería pastelería La Borboletta, Vitaldent, Domino´s Pizza, la tienda de La Fuensanta y en la propia sede de Cruz Roja en Cuenca.

Con motivo de esta edición especial, Cruz Roja ha editado 1.000 camisetas conmemorativas del 15º aniversario de la Carrera Solidaria, destinadas tanto a las personas inscritas como a quienes deseen colaborar a través de la Fila 0. La producción de estas camisetas ha sido financiada íntegramente por FiveBioenergy y Rujamar, patrocinadores principales de la carrera.

La colaboración de ambas empresas permite asumir una parte importante de los costes de organización del evento y favorecer que una mayor proporción de los fondos recaudados se destine a los programas de apoyo a la infancia que Cruz Roja desarrolla en la provincia. Además, Rujamar colaborará con una donación de 1.000 paquetes de huevos grandes de media docena para incluir en la bolsa del corredor.

La recaudación obtenida se destinará a proyectos con los que Cruz Roja atiende actualmente a 840 niños, niñas y jóvenes de la provincia. Entre estas iniciativas se incluyen acciones de apoyo educativo, promoción del éxito escolar, ocio educativo, adquisición de hábitos saludables y acompañamiento a familias en situación de vulnerabilidad.

El impacto de la Carrera Solidaria tiene una aplicación directa en estos programas. En concreto, la recaudación obtenida en la edición anterior permitió sufragar el 33% del coste de las meriendas que reciben los 120 niños y niñas participantes en los programas de apoyo socioeducativo de Cruz Roja.