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El PSOE de Cuenca presenta un plan “integral” contra la plaga de conejos

El presidente del Grupo Socialista en las Cortes de Castilla-La Mancha, Ángel Tomás Godoy, ha puesto en valor la relevancia social y económica de la Semana Santa conquense y ha anunciado un paquete de medidas para hacer frente a la sobrepoblación de conejos, con ayudas al campo y refuerzo del control cinegético.

Onda Cero Cuenca

CUENCA |

Ángel Tomás Godoy
Ángel Tomás Godoy | Onda Cero

El dirigente socialista ha iniciado su comparecencia agradeciendo la implicación de hermandades, cofradías, cuerpos de seguridad, sanitarios y trabajadores municipales en la celebración de la Semana Santa, subrayando que se trata de un motor de actividad económica y atracción turística para la provincia.

Plan contra la sobrepoblación de conejos

En materia agraria, Godoy ha presentado un plan que ha calificado como “el más completo de España” para combatir la plaga de conejos. Entre las medidas, se incluyen ayudas de hasta el 70% para la protección de cultivos, la eliminación de penalizaciones de la PAC por daños y el refuerzo del control cinegético con nuevas herramientas como visores nocturnos, equipos de huroneros y trampas.

Además, se creará una mesa permanente, a nivel regional y provincial, en la que participarán administraciones, agricultores, cazadores y la Universidad de Castilla-La Mancha para evaluar la evolución del problema y proponer nuevas actuaciones.

Apoyo institucional y ayudas al sector

El secretario provincial ha destacado también la aportación de 500.000 euros por parte de la Diputación de Cuenca para apoyar a las sociedades de cazadores, con un adelanto del 75% de las ayudas.

Asimismo, ha puesto en valor las medidas del Gobierno central dirigidas al sector primario, como la rebaja de impuestos energéticos, ayudas al gasóleo agrícola y subvenciones para paliar el aumento del coste de los fertilizantes.

Críticas a la oposición

Por último, Godoy ha criticado al Partido Popular y a Vox por no respaldar estas iniciativas en el Congreso, asegurando que “dan la espalda al sector agrario” en un momento complicado.

El dirigente socialista ha asegurado que el plan se mantendrá en el tiempo y se irá adaptando hasta lograr reducir la sobrepoblación de conejos, especialmente en las zonas más afectadas del sur de la provincia.

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