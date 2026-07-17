Un proyecto científico acerca la arqueología de Noheda a 52 estudiantes de cuatro institutos de Cuenca

Un total de 52 estudiantes de cuatro institutos de la provincia de Cuenca participan en el proyecto de divulgación científica “Protagonistas del pasado que forjan futuro”, desarrollado en la Villa Romana de Noheda. La iniciativa, impulsada por la Universidad de Castilla-La Mancha y financiada por la FECYT, busca acercar la investigación arqueológica a los jóvenes.

Durante esta primera fase, el alumnado ha conocido de forma directa el trabajo de campo que se realiza en el yacimiento. El programa continuará durante el curso académico con actividades en los laboratorios de la UCLM, donde los participantes trabajarán con los materiales extraídos, además de visitas a otros enclaves arqueológicos del país.

En el proyecto participan estudiantes de los institutos Alfonso VIII, Fernando Zóbel, Hervás y Panduro y Cruz Novillo. El objetivo es despertar el interés por las Humanidades y mostrar cómo la ciencia, la innovación y la educación pueden integrarse en el estudio y la conservación del patrimonio.

La entrega de diplomas se ha celebrado en Noheda, un yacimiento que mantiene actualmente varias líneas de actividad, entre ellas las obras financiadas con el 2 % Cultural, los trabajos del programa RECUAL y las excavaciones vinculadas a esta iniciativa educativa.