El concurso Integra 4.0 de la Diputación recibe 38 proyectos empresariales en su quinta edición

La quinta edición del Concurso Empresarial Integra 4.0, impulsado por la Diputación de Cuenca y dotado con 500.000 euros, ha recibido un total de 38 proyectos una vez finalizado el plazo de presentación de solicitudes. Los técnicos de la institución evaluarán ahora la viabilidad y calidad de las propuestas antes de seleccionar a los finalistas, que defenderán sus iniciativas en el Centro de Empresas de la Diputación.

Coincidiendo con el cierre de la convocatoria, el presidente de la Diputación, Álvaro Martínez Chana, ha visitado las instalaciones de Treehouses SL, una de las empresas premiadas en la edición anterior con una ayuda de 70.000 euros. La firma, dedicada a la construcción industrializada en madera, cuenta actualmente con ocho trabajadores, uno más de los previstos inicialmente, y estudia nuevas contrataciones para atender el aumento de su actividad.

Desde su puesta en marcha, el programa Integra 4.0 ha destinado 3,5 millones de euros a 52 proyectos empresariales, que han generado alrededor de 170 puestos de trabajo en la provincia. La Diputación destaca que el objetivo del concurso es impulsar iniciativas innovadoras capaces de crear empleo y favorecer el desarrollo económico en el medio rural.

Treehouses SL trabaja actualmente en el desarrollo de un sistema de construcción industrializada para viviendas urbanas basado en estructuras de madera de alta eficiencia energética. La empresa tiene varios proyectos en ejecución dentro y fuera de la provincia y prevé ampliar sus instalaciones para responder al crecimiento de la demanda.