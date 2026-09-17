El Pregón de Álvaro Guijarro, arranque este viernes de las fiestas de San Mateo 2026

Este viernes 18 de septiembre comienzan las fiestas de San Mateo 2026 con el desfile de Peñas Mateas a partir de las 15:30 horas, que se desarrollará desde la Plaza de España hasta la Plaza Mayor, donde en torno a las 16:45 horas tendrá lugar el Pregón de Álvaro Guijarro, jefe de maromeros.

A continuación llegará la selección de pasodobles bajo los Arcos del Ayuntamiento previa a la suelta de vaquillas enmaromadas a las 17:30 horas, que culminarán con el Toro de Fuego a las 20:30 horas.

También desde las 17:30 horas se desarrollará el San Mateo Infantil en la Plaza de Mangana para que los más pequeños disfruten de las fiestas mateas.

La jornada concluirá con la verbena popular a cargo de la orquesta DIER en la Plaza Mayor desde las 23:30 horas.