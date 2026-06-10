SEGURIDAD

La Policía Nacional ha impartido durante este año formación a agentes de Policía Local de 65 municipios de Castilla-La Mancha

Las jornadas formativas en materias que son competencia exclusiva de la Policía Nacional han llegado ya a 427 agentes de la región

Se han impartido conocimientos básicos en materia de Extranjería, Documentación y DNI digital, Seguridad Privada y Juegos de azar

Onda Cero Cuenca

CUENCA |

Formación Policía Local y Nacional
Formación Policía Local y Nacional | PN

Con el objetivo de mejorar la coordinación operativa y la cooperación en materia de seguridad, la Policía Nacional ha impartido durante este año un ciclo de jornadas formativas destinadas a los agentes

de Policía Local que ha alcanzado ya a 427 agentes adscritos a 65 municipios de la región.

Esta iniciativa, impulsada por la Jefatura Superior de Policía de Castilla-La Mancha y desarrolladas por las Comisarías Provinciales de Toledo, Albacete, Ciudad Real, Guadalajara y Cuenca, tiene como objetivo principal compartir conocimientos en materias que son competencia exclusiva de la Policía Nacional para que puedan ser aprovechados por los agentes de policía local en su trabajo diario, así como mejorar la coordinación operativa entre cuerpos en materia de seguridad.

Para impartir estas materias, se ha contado con policías nacionales de las brigadas de Seguridad Ciudadana, Extranjería y Fronteras y Policía Judicial. Además, durante el mes de mayo se ofreció esta misma formación de manera telemática a 126 alumnos de la Escuela de Protección Ciudadana.

Este plan de formación continuará con nuevas jornadas en los próximos meses, por lo que aquellos municipios que deseen recibir formación por parte de la Policía Nacional en estas u otras materias pueden solicitarlo a través de la Comisaría de su provincia.

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