La Policía Local inicia una campaña de control de VMP ante la nueva normativa

Campaña informativa en marcha

La Policía Local ha puesto en marcha en Tarancón una campaña de control de Vehículos de Movilidad Personal (VMP) tras la actualización de la normativa y la modificación de la ordenanza municipal en el último pleno. El objetivo es fomentar un uso responsable de estos vehículos.

Información directa a los usuarios

Durante esta semana, los agentes están informando a pie de calle a los usuarios de patinetes eléctricos y otros VMP sobre la obligación de inscribirlos en el registro de la Dirección General de Tráfico (DGT) y de disponer de un seguro de responsabilidad civil.

Normas y prohibiciones

Asimismo, se están recordando las principales normas de circulación: prohibición de usar el teléfono móvil durante la conducción, de circular con más de una persona, edad mínima de 16 años, obligatoriedad de circular por la calzada y no por aceras o zonas peatonales, uso obligatorio de casco, y prohibición de circular por travesías, túneles urbanos o autovías.

Controles y fase sancionadora

Tras esta primera fase informativa, la Policía Local realizará controles periódicos para comprobar el cumplimiento de la normativa. Posteriormente, se aplicará la ordenanza municipal, que contempla sanciones de hasta 200 euros.

Llamamiento a la ciudadanía

El Ayuntamiento ha hecho un llamamiento a la ciudadanía para regularizar la situación de los VMP y promover su uso responsable. “Hemos detectado un aumento de siniestralidad de los patinetes, también se ha producido un cambio legislativo, y nos parece importante informar y concienciar a la población; el uso responsable de estos vehículos redunda en una mayor seguridad y una mejor convivencia en la vía pública”, ha señalado el jefe de la Policía Local, Roberto Teruel.