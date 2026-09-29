La Plaza Taiyo celebra sus 20 años con una fiesta de otoño entre astronomía, magia, música y títeres

Ángel Suárez, coordinador de la iniciativa, ha explicado en Onda Cero Cuenca que la celebración recupera simbólicamente la importancia que históricamente han tenido los cambios de estación y, particularmente, los equinoccios como momentos vinculados al calendario agrícola y las cosechas.

La cita adquiere especial significado este año por las dos décadas de vida de la Plaza Taiyo, diseñada por Keiko Mataki en colaboración con el Ayuntamiento de Cuenca. Suárez destaca la singularidad del espacio como gran reloj de sol y defiende su potencial como otro de los puntos de interés turístico de la ciudad.

La programación comenzará con alumnos de la Escuela de Arte, que realizarán caricaturas y retratos a los asistentes. El Museo de las Ciencias de Castilla-La Mancha y AstroCuenca instalarán además telescopios solares para observar el Sol durante la tarde.

José Donate, de AstroCuenca, ofrecerá una introducción al equinoccio de otoño y a los veinte años de la plaza. A partir de ahí comenzará una programación cultural en la que se combinarán diferentes disciplinas.

Entre los participantes estarán los Dulzaineros Pipirigay, encargados de poner música entre las diferentes actuaciones; el Mago Albert, con un espectáculo de magia; la narradora Jenny Freyle, que contará dos historias japonesas, y diferentes propuestas de clown y títeres.

La celebración de los cambios de estación se ha convertido ya en una cita habitual en la Plaza Taiyo. A ellas se suman otras actividades vinculadas con la cultura japonesa, reforzando la relación entre el diseño del espacio y las iniciativas impulsadas alrededor de él.

La fiesta arrancará a las 18:00 horas y está abierta a todos los públicos, con la intención de celebrar la llegada del otoño y, al mismo tiempo, reivindicar uno de los espacios más singulares y todavía desconocidos para parte de los propios conquenses.