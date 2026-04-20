El Plan de Mantenimiento Urbano de Cuenca continúa con mejoras en el acerado de República Argentina y San Ignacio de Loyola

Actuaciones en marcha en distintos barrios

El Ayuntamiento de Cuenca continúa desarrollando el Plan de Mantenimiento Urbano, que en estos días se centra en la reparación del acerado y baldosado en las calles República Argentina y San Ignacio de Loyola. Estas intervenciones se suman a otras ya ejecutadas en diferentes puntos de la ciudad.

El contrato actual, dotado con 1,2 millones de euros y con una duración de doce meses, fue adjudicado a la empresa Viales y Obras Públicas S.A. y comenzó su ejecución en diciembre.

Trabajos de mejora en vías y acerados

Las actuaciones incluyen la reparación de baldosas y bordillos del acerado, así como trabajos sobre la calzada, como sellados, bacheados y refuerzos del firme. Posteriormente se realiza la renovación de la señalización viaria mediante trabajos de pintura.

Una inversión sostenida en el tiempo

Desde 2019, el Consistorio conquense ha invertido más de cuatro millones de euros en contratos específicos de mantenimiento urbano. Si se incluyen otras actuaciones complementarias, como rebajes de acerado, la rehabilitación de la Ronda Oeste o la renovación de la señalética, la inversión total se aproxima a los seis millones de euros.

Compromiso con el mantenimiento de la ciudad

Desde el Ayuntamiento destacan que este plan permite mejorar de forma continua el estado de las calles y garantizar una mayor seguridad y accesibilidad para los vecinos, reforzando el compromiso con el mantenimiento y la modernización de los espacios urbanos de la capital.