Page: "La democracia no puede tener gente que ha dirigido un atropello constitucional, fugado"

"Siempre me han caído bien los italianos, pero esta noche un poco más", ha comenzado diciendo el presidente de Castilla-La Mancha en relación a la detención de Puigdemont en Cerdeña (Italia).

Page, en declaraciones a los medios en la capital conquense, ha confiado en que "esta páginatermine resolviéndola la democracia española".

"No le deseo el mal a nadie. No me gusta que nadie entre en la cárcel, pero es evidente que la ley está hecha para todos. La misma ley que permitió que Puigdemont fuera presidente es la misma que está reclamando que se siente ante la justicia española", ha manifestado.

"Como español que ama a Cataluña"

Asimismo, el jefe del ejecutivo regional ha señalado que le cuesta creer, "como español que ama a Cataluña", que se puedan superar los problemas si no se resuelve antes este conflicto.

"Teniendo esta piedra en el camino es difícil avanzar. Y todos tienen que responder ante la ley", ha dicho.

Tribunal Supremo

El Tribunal Supremo ha avanzado que reclamará a Italia la entrega de Carles Puigdemont tras su detención en Cerdeña por las autoridades italianas en virtud de la orden de detención europea emitida por el juez Pablo Llarena.