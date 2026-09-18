La Orquesta Dier vuelve a abrir las verbenas de San Mateo: «Este año nos hemos propuesto disfrutar desde la primera nota hasta la última»

San Mateo ya está en marcha y esta noche llegará también el turno de las verbenas. La Orquesta Dier, formación nacida hace 16 años en Valera de Abajo, será la encargada de inaugurar por segundo año consecutivo las noches musicales de las fiestas en la Plaza Mayor, con una actuación prevista alrededor de las 23:30 horas.

La formación cuenta actualmente con 13 componentes entre artistas, técnicos y personal de montaje. Su director, Jesús Manuel Cano, define su propuesta como un espectáculo “muy dinámico con el público, muy divertido y muy cañero”, pensado para mantener conectados a los asistentes desde el comienzo hasta el final.

Para Dier, actuar en San Mateo tiene además un componente especial. Es la única orquesta originaria de Cuenca incluida este año en el cartel y ya fue la encargada de abrir las verbenas en 2025. “Para nosotros es un orgullo tocar en nuestra tierra”, asegura Cano, que recuerda la actuación del pasado año como una experiencia especialmente emocionante.

El repertorio combinará los grandes clásicos de las verbenas con rock, pop-rock y algunos de los temas que más están sonando actualmente. La orquesta prepara además varias sorpresas y apuesta por un importante componente visual. Durante una sola noche llegan a realizar más de 20 cambios de vestuario, además de utilizar las pantallas y otros recursos para acompañar la música.

Después de los nervios de su estreno en San Mateo el pasado año, la filosofía para esta segunda actuación será diferente. “Este año nos hemos propuesto disfrutarlo desde la primera nota hasta la última”, explica Cano. Una intención que no resta preparación al espectáculo: detrás del escenario, algunos cambios de vestuario tienen que realizarse en apenas un minuto y cada movimiento está medido para mantener el ritmo del concierto.

¿Y qué tendría que ocurrir para considerar un éxito esta primera verbena? Para el director de Dier, la respuesta es sencilla: ver una Plaza Mayor llena, participativa y disfrutando de la música. “Que la gente se lo pase bien y que se acueste con una sonrisa. Con eso, para nosotros, ya es un éxito”, concluye.