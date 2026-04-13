Nueve grupos cierran el curso de la Escuela Provincial de Teatro en una gala en el Auditorio José Luis Perales

Gala final en el Auditorio José Luis Perales

El Auditorio José Luis Perales acogió la clausura del curso de la Escuela Provincial de Teatro, una iniciativa de la Diputación de Cuenca en colaboración con la Asociación de Grupos Aficionados de Teatro de la provincia (Agrúpate). En el acto participaron los grupos de Tarancón, San Clemente, Huete, Fuente de Pedro Naharro, Residencia Sagrado Corazón, Valverdejo, Quintanar del Rey, Villalpardo y Buendía, que mostraron lo aprendido durante el curso.

A la gala asistieron los diputados provinciales Diego Yuste y Francisco Domenech, la coordinadora de Cultura, Yolanda Rozalén, y la presidenta de Agrúpate, Mayte Martínez, además de miembros de la directiva y representantes de distintos grupos y municipios colaboradores.

Impulso a la cultura en el medio rural

El proyecto de la Escuela Provincial de Teatro tiene como objetivo fomentar la actividad cultural y teatral en la provincia, apoyando a los ayuntamientos y asociaciones locales para dinamizar la vida cultural en el medio rural.

Durante la jornada, el teatro se convirtió en punto de encuentro y convivencia entre los participantes, en un evento presentado y amenizado por Daniel Rovalher.

Talento de toda la provincia

Sobre el escenario se pudo ver la diversidad y el talento de los distintos grupos, desde escuelas de reciente creación como la de Tarancón hasta otras con mayor trayectoria como la de San Clemente. También participaron municipios de gran tamaño como Quintanar del Rey y localidades pequeñas como Valverdejo, con menos de 100 habitantes.

Formación y apoyo a grupos locales

La Escuela de Teatro está dirigida a personas mayores de 16 años interesadas en las artes escénicas e incluye formación, asesoramiento y apoyo a los grupos locales, con el objetivo de facilitar que puedan llevar sus representaciones a otros municipios de la provincia.