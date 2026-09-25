Nace el Festival Internacional de Guitarra de Cuenca con seis conciertos en la capital y la provincia

Cuenca incorpora desde este viernes una nueva cita a su calendario cultural con el nacimiento del Festival Internacional de Guitarra de Cuenca (FIGUIC). Su primera edición se desarrollará hasta el 4 de octubre con seis conciertos repartidos entre la capital y diferentes municipios de la provincia.

Su director, el guitarrista y compositor Jonathan El Barouki, explica que el proyecto surge de la tradición guitarrística existente en Cuenca, desde la interpretación y la composición hasta la construcción de instrumentos, con la intención de generar una cita estable que permita ponerla en valor.

La programación comienza este viernes en el Centro Cultural Aguirre con Mario Aparicio, joven guitarrista formado en Cuenca, a partir de las 19:30 horas y con entrada libre. El sábado será el turno del Iberian Guitar Trio, integrado por Alberto Valiente, Saúl Contreras y el propio Jonathan El Barouki, en la Casa del Guitarrista. El domingo actuará Ramón Vergara en la iglesia de San Fernando a las 18:00 horas.

Durante el segundo fin de semana, el festival saldrá de la capital. Alcantud, Alarcón y Villalba del Rey acogerán nuevas actuaciones, entre ellas un concierto con quinteto de cuerdas y guitarra, otro de guitarra y violín y la clausura protagonizada por Miguel Siso, músico venezolano ganador de un Latin Grammy.

Llevar el FIGUIC a diferentes municipios es uno de los objetivos centrales del proyecto. El Barouki señala que la intención para futuras ediciones es ampliar progresivamente la presencia del festival y conseguir que la guitarra llegue a nuevos espacios de toda la provincia.

Otra de las características de esta primera edición será la variedad de formatos. Además de recitales de guitarra solista, habrá dúos, tríos y formaciones con instrumentos de cuerda. El objetivo, explica su director, es evitar que toda la programación responda al formato tradicional de un único guitarrista sobre el escenario.

Entre las novedades figura además el nacimiento del Iberian Guitar Trio, formado por tres músicos residentes en Cuenca. El proyecto surgió del contacto entre Alberto Valiente, Saúl Contreras y Jonathan El Barouki y realizará durante el FIGUIC una de sus primeras presentaciones ante el público.

La clausura correrá a cargo de Miguel Siso en Villalba del Rey. El músico interpretará el cuatro venezolano, instrumento de cuerda tradicional de su país, en una actuación con la que la organización pretende cerrar por todo lo alto la primera edición de un festival que nace con vocación de continuidad y expansión por la provincia.