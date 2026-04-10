Mota del Cuervo inaugura FEMO 2026, su gran escaparate empresarial y multisectorial

Inauguración de la feria

Mota del Cuervo ha inaugurado este 10 de abril la VII edición de la Feria Multisectorial (FEMO 2026), un evento ya consolidado como uno de los principales escaparates del tejido empresarial y comercial de la comarca. La feria se celebra durante tres días en el recinto ferial con el objetivo de impulsar la economía local, fomentar el consumo y dar visibilidad a distintos sectores productivos.

Participación empresarial

En esta edición, FEMO reúne alrededor de 30 empresas procedentes de Mota del Cuervo, de distintos puntos de Castilla-La Mancha y de otras regiones. La feria destaca por su carácter multisectorial, lo que permite una amplia representación de actividades económicas y productos.

Sectores representados

El evento incluye una gran variedad de ámbitos como agroalimentación, comercio y servicios, artesanía, moda, tecnología, construcción, automoción, decoración y servicios profesionales. Esta diversidad convierte la feria en un espacio de encuentro entre tradición e innovación, donde el visitante puede encontrar una amplia oferta de productos y servicios.

Servicios y experiencia del visitante

El recinto ferial cuenta además con servicios complementarios como ludoteca, cafetería, megafonía y actividades de animación, pensados para mejorar la experiencia tanto de expositores como del público asistente.

Programa de actividades

La feria se acompaña de un completo programa de actividades para todas las edades. La inauguración oficial ha tenido lugar el viernes a las 17:00 horas, dando paso a propuestas como hinchables infantiles, animación musical, catas comentadas, charangas, actividades deportivas, actuaciones folclóricas y sorteos promocionales durante todo el fin de semana. También se incluye una tómbola solidaria que refuerza el carácter social del evento.