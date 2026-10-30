Misterios de Más recupera las antiguas tradiciones de Difuntos y una leyenda espectral de Las Angustias

La llegada de Halloween y de los días de Todos los Santos y Difuntos ha servido a Misterios de Más para explorar cómo las tradiciones actuales conservan elementos de antiguas creencias relacionadas con la muerte. Miguel Ángel Linares y Sheila Gutiérrez recuerdan costumbres como visitar y arreglar las tumbas, encender velas o reunirse en familia, pero también prácticas antiguas de La Mancha como echar sal al fuego, preparar puches o proteger las cerraduras ante la supuesta llegada de las ánimas.

La sección se ha detenido especialmente en una leyenda popular vinculada a la Fuente de los Suspiros y la ermita de la Virgen de las Angustias. El relato cuenta que un joven llamado Pedro habría escuchado llantos y suspiros antes de observar varias siluetas que se acercaban a la fuente. Días después regresó acompañado y el grupo habría contemplado una procesión de figuras que repetían las palabras “perdón, piedad, misericordia” antes de desaparecer en dirección al río Júcar. El episodio se presenta expresamente como parte del folclore y de las historias transmitidas alrededor de este enclave conquense.

La entrega llega además con una cita especial para Halloween. Linares y Gutiérrez recuperarán este 31 de octubre en Tragacete su pasaje del terror ‘La Posada de las Ánimas’, instalado en el edificio polivalente y con acceso gratuito. Funcionará entre las 20:00 y las 00:00 horas, con un primer tramo adaptado al público infantil entre las ocho y las nueve de la tarde.