Más de trescientos empresarios consolidan con su apoyo el servicio y las iniciativas de CEOE CEPYME Cuenca

Más de trescientos empresarios y autónomos de la provincia de Cuenca han dado su apoyo y aprobación al servicio que presta a través de sus departamentos CEOE CEPYME Cuenca y a los proyectos que abandera esta organización para potenciar la economía provincial.

En una multitudinaria Asamblea General, los socios de la Confederación de Empresarios de Cuenca han ratificado los trabajos desarrollados en el último año por los órganos de dirección, Comité Ejecutivo y Junta Directiva, que presidente David Peña.

Este evento, organizado por CEOE CEPYME Cuenca, se ha desarrollado en la Finca Embid gracias al patrocinio de Eurocaja Rural y la colaboración de Diputación Provincial, Seguros Soliss, Ítem Prevención, Hospital Recoletas Salud, Mercedes Benz Autoprima, Monecar Omoda-Jaecco y Kia Autozeta.

Asimismo, esta asamblea ha contado con un fuerte respaldo de la sociedad conquense, presente en este encuentro a través de sus diferentes administraciones, y representantes de organizaciones de la sociedad civil y militar.

Asamblea Ordinaria

La Asamblea General Ordinaria, además de aprobar los acuerdos de los órganos de dirección y respaldar los proyectos que desarrolla la organización como Invierte en Cuenca, SSPA o la organización de FERACAM, también ha aprobado las cuentas de la Confederación de Empresarios de Cuenca.

En este sentido, los socios han aprobado las cuentas de 2025 con un presupuesto ejecutado de poco más de 3.450.000 euros, y asimismo también han dado su visto bueno al presupuesto para este año 2026 que asciende a algo más de 2.600.000 euros.

Además, los asociados de CEOE CEPYME Cuenca también han dado su aprobación a Memoria de Actividades del ejercicio de 2025, que ha sido presentada por el secretario general, Ángel Mayordomo.

La última parte de la parte empresarial ha sido dedicada al informe del presidente en el que ha hecho un breve repaso de la situación económica y social, tanto de la provincia como de la organización y ha agradecido el apoyo y respaldo de los asociados.

Acto institucional

El presidente David Peña ha sido también el encargado de cerrar la parte institucional de esta Asamblea General en unas palabras en los que ha pedido soluciones a problemas que sufren los empresarios como los altos costes o el absentismo laboral.

Asimismo, ha hecho un balance positivo de los proyectos que encabeza la Confederación de Empresarios de Cuenca y que han permitido potenciar el tejido productivo de la provincia.

Sobre la situación económica ha apuntado que “tiene mucho mérito que, con el tamaño de nuestras empresas y una inflación galopante en la provincia de cuenca, haya más de doscientos parados menos que hace un año y que las contrataciones hayan crecido un 4% en este período. Y eso es producto de que, pese a la que está cayendo, hay empresarios valientes que se siguen atreviendo”.

Y también ha insistido en el papel activo de la Confederación señalando que “quizá sería más cómodo para CEOE CEPYME Cuenca esconderse y no tomar partido. Pero también considero que no estaríamos siendo honestos con nuestro papel como agente social, ni tampoco con lo que consideramos idóneo para el desarrollo económico y social de la provincia de Cuenca. No podemos pensar a corto plazo, cada cuatro años no podemos cambiar nuestras prioridades, debemos marcar un camino sólido entre todos respetando nuestras diferencias”.

En la parte institucional de la asamblea, también ha intervenido por la parte empresarial el presidente de la Confederación Regional de Empresarios, Ángel Nicolás, así como el presidente de Eurocaja Rural, como entidad financiera patrocinadora del evento.

En nombre de las instituciones, esta asamblea general ha contado con la participación del alcalde de Cuenca, Darío Dolz, el presidente de la Diputación Provincial, Álvaro Martínez Chana y el vicepresidente de Castilla-La Mancha, José Luis Martínez Guijarro.